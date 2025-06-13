Ταϊλάνδη: Πτήση της Air India δέχθηκε απειλή για βόμβα - Πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση

Πτήση της αεροπορικής εταιρίας Air India προερχόμενη από το νησί Πουκέτ της Ταϊλάνδης με προορισμό την πρωτεύουσα της Ινδίας Νέο Δελχί έλαβε σήμερα απειλή για βόμβα εν πτήσει και έκανε έκτακτη προσγείωση στο νησί, ανακοίνωσαν αεροπορικές αρχές.

Και οι 156 επιβάτες της πτήσης AI 379 απομακρύνθηκαν από το αεροπλάνο, όπως προβλέπουν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, δήλωσε αξιωματούχος των Αεροδρομίων της Ταϊλάνδης (AOT).

Το αεροπλάνο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Πουκέτ για την πρωτεύουσα της Ινδίας στις 05:30 ώρα Ελλάδας, αλλά έκανε έναν μεγάλο κύκλο γύρω από τη Θάλασσα Ανταμάν και προσγειώθηκε ξανά στο ταϊλανδέζικο αεροδρόμιο, σύμφωνα με το Flightradar24 που καταγράφει την πορεία των αεροπορικών πτήσεων. Το συμβάν σημειώθηκε έπειτα από τη συντριβή αεροσκάφους της Air India στην Αχμενταμπάντ χθες, Πέμπτη, λίγο μετά την απογείωση, από την οποία έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 240 άνθρωποι.

Τα AOT δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με την απειλή για βόμβα. Η Air India δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια. Ινδικές αεροπορικές εταιρίες και αεροπλάνα είχαν δεχθεί πολλές απειλές για βόμβα που αποδείχθηκαν φάρσα πέρυσι, με σχεδόν 1.000 τέτοιες απειλές και μηνύματα να έχουν ληφθεί τους πρώτους 10 μήνες, σχεδόν δεκαπλάσιος αριθμός σε σχέση με το 2023.

Πηγή: skai.gr

