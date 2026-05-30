Αταμάν: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη Euroleague, αλλά εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα»

Ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου, αλλά έστειλε... μήνυμα ενόψει τελικών της Stoiximan GBL και πιστεύει πολύ στην επιτυχία του Παναθηναϊκού και τη στέψη στο πρωτάθλημα.

«Νομίζω είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague, αλλά εμείς θα κατακτήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε τρεις τραυματίες. Είναι ο Σλούκας, ο Ρογκαβόπουλος, ο Καλαϊτζάκης, τρεις τραυματίες. Ο Ολυμπιακός έχει τόσους ξένους στο ρόστερ, και έχει πλεονέκτημα σε αυτό. Σήμερα δείξαμε τη δύναμή μας και είμαστε έτοιμοι για τον τίτλο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το 2-0 επί του ΠΑΟΚ στα ημιτελικά και το πέρασμα από το «Παλατάκι», ανέφερε: «Στο πρώτο ημίχρονο δεν παίξαμε καλά επιθετικά, κάναμε πολλά λάθη, και είχαμε πρόβλημα στα ριμπάουντ. Ο ΠΑΟΚ μας πήρε 9 επιθετικά ριμπάουντ και βρήκε 15 πόντους από δεύτερες επιθέσεις. Στα αποδυτήρια μιλήσαμε, αλλάξαμε την κατάσταση, κάναμε μαλη άμυνα και στην επίθεση βελτιωθήκαμε. Ο Όσμαν έκανε ένα τέλειο παιχνίδι επιθετικά και οι υπόλοιποι παίκτες συνεισέφεραν σε άλλους τομείς. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ σε αυτή την ατμόσφαιρα. Αυτό το ματς θα μας βοηθήσει για τον στόχο μας στους τελικούς με παρόμοια ατμόσφαιρα».

Για την τοξικότητα και όσα γράφονται στο διαδίκτυο ενόψει τελικών: «Δε μας νοιάζει τι γράφουν στα social media, τι γράφουν κάποιοι δημοσιογράφοι, ξέρουμε τι θέλουν. Ελπίζουμε να είναι όλα δίκαια στους τελικούς».

Για τον Όσμαν: «Μας έλειπε ο Ρογκαβόπουλος που μοιράζεται τα λεπτά σε αυτή τη θέση, όπως και ο Καλαϊτζάκης. Ο Τζέντι έπαιξε καταπληκτικά σήμερα».

Για τον Λεσόρ και την ένταση στο φινάλε: «Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Του είπα να είναι ήρεμος, γιατί ο κόσμος εξοργίστηκε με όσα έγιναν και με την τεχνικοή ποινή και αν γινόταν κάτι μετά, μπορεί να έπαιρνε κάποια ποινή για τους τελικούς. Του είπα να είναι έξυπνος. Όλοι περιμένουν κάποιο λάθος μας, κάτι να πάει στραβά και να σπάσει η ισορροπία στους τελικούς. Μας περιμένουν για να το εκμεταλλευτούν».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.