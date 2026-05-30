Μουντιάλ 2026: «Ο Νεϊμάρ είναι εδώ και τον περιμένουμε», ξεκαθάρισε ο Αντσελότι

Ο Νεϊμάρ ενσωματώθηκε στην αποστολή της Βραζιλίας όντας τραυματίας. Η Σάντος και η εθνική ομάδας «συγκρούστηκαν» για τις γνωματεύσεις που έβγαλαν και τελικά ο άλλοτε αστέρας της Μπαρτσελόνα κρίνεται αμφίβολος για το πρώτο ματς του Μουντιάλ.

Ο Κάρλο Αντσελότι κόντρα σε όσα κυκλοφορούσαν περί αναμονής μέχρι την 1η Ιουνίου, περί σκέψεων αντικατάστασης του «Νέι» και με τις φήμες να κάνουν λόγο για ετοιμότητα από τον Ζοάο Πέδρο ώστε να μπει εσπευσμένα στην αποστολή, τόνισε:

«Περιμένουμε τον Νεϊμάρ από το πρώτο μας παιχνίδι στη διοργάνωση απέναντι στο Μαρόκο. Αν δεν είναι έτοιμος, θα τον περιμένουμε για το δεύτερο ματς. Δεν κάνουμε καμία αλλαγή, έχουμε διαλέξει τους 26 παίκτες μας και αυτοί θα βρεθούν στο Μουντιάλ».

