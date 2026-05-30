Κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ σε περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας, εξάρθρωσαν αστυνομικοί της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας με τη συνδρομή της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργισμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η δράση του κυκλώματος χρονολογείται από το 2024 έως και το 2026, πριν από μερικές ημέρες.

Έχουν συλληφθεί 25 άτομα και τακτοποιήθηκαν αλλά 4 στο πλαίσιο της έρευνας που έχουν διεξάγει οι αρχές.

Οι δράστες, πήγαιναν σε αγροτικές περιοχές της Λάρισας και της Καρδίτσας και έκλεβαν τον χαλκό από τους μετασχηματιστές και τα καλώδια του δικτύου, κυρίως τις βραδινές ώρες. Αφαιρούσανα ακόμα και τα καλώδια που κατέληγαν στις γεωτρήσεις των χωραφιών αφήνοντας χωρίς ρεύμα τους αγρότες που δεν μπορούσαν να ποτίσουν τις καλλιέργειες τους

Από την έρευνα προέκυψε πως το κύκλωμα είχε προβεί σε 561 συνολικά κλοπές χαλκού και αποκόμισε όφελος που ξεπερνούσε τις 890.000 ευρώ.



Η ζημιά για τον ΔΕΔΔΗΕ σε αυτό το διάστημα ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ. Ζημιά είχαν όμως και οι αγρότες καθώς έκλεβαν καλώδια από το δικό τους δίκτυο.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο ο ΤΟΕΒ στους Σοφάδες Καρδίτσας είχε ζημιά έως 30.000 για κάθε χρονιά δράσης του κυκλώματος.



Μάλιστα αγρότες καταγγέλλουν πως την ίδια μέρα που ο ΔΕΔΔΗΕ έφτιαχνε τον μετασχηματιστή, μόλις λίγες ώρες μετά, μέλη του κυκλώματος έκλεβαν ξανά τον χαλκό, τον οποίο διοχέτευαν σε μονάδα σκραπ στη Λάρισα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Καρδίτσας με τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της διακεκριμένης κλοπής, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Πηγή: skai.gr

