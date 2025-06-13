Ο ρόλος της SpaceX του Ίλον Μασκ στο νέο φιλόδοξο αμερικανικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας «Golden Dome» («Χρυσός Θόλος») τίθεται υπό αμφισβήτηση μετά τη δραματική διαμάχη την περασμένη εβδομάδα μεταξύ του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία και του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Ο Λευκός Οίκος μέχρι πρόσφατα είχε εξετάσει ένα σχέδιο για την SpaceX, την επιχείρηση πυραύλων και δορυφόρων του Μασκ, να συνεργαστεί με τον κατασκευαστή λογισμικού Palantir και τον κατασκευαστή drones Anduril για την κατασκευή κρίσιμων στοιχείων του έργου «Golden Dome». Η κυβέρνηση είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να δώσει προτεραιότητα σε ένα δίκτυο δορυφόρων για τον σκοπό αυτό.

Ωστόσο, εξετάζεται τώρα ένα νέο πλαίσιο για το σύστημα, το οποίο θα επιδιώκει να παρακολουθεί και να αποτρέπει πιθανές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο θα μειώσει τον ρόλο της SpaceX. Μια πιθανότητα θα ήταν να παραληφθούν οι δορυφορικές δυνατότητες της SpaceX και να γίνει επέκταση των υφιστάμενων επίγειων συστημάτων πυραυλικής άμυνας.

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «η κυβέρνηση Τραμπ έχει δεσμευτεί για μια αυστηρή διαδικασία αναθεώρησης για όλες τις προσφορές και τις συμβάσεις». Ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι το Πεντάγωνο «δεν έχει να κάνει ανακοινώσεις σχετικά με μελλοντικές συμβάσεις που σχετίζονται με την προσπάθεια Golden Dome».

Ένας μειωμένος ρόλος για την SpaceX θα αποτελούσε την πρώτη γνωστή οπισθοδρόμηση στον τεράστιο όγκο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Μασκ με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, μετά τη διαμάχη του με τον Αμερικανό πρόεδρο, την περασμένη εβδομάδα. Η αλλαγή στα σχέδια, ειδικά για ένα έργο που ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει ως πρωταρχικής σημασίας για την αμυντική στρατηγική των ΗΠΑ, υπογραμμίζει επίσης την εξαιρετικά εξατομικευμένη φύση της ηγεσίας του προέδρου, σύμφωνα με ειδικούς στον τομέα της αεροδιαστημικής και της άμυνας.

«Το γεγονός ότι οι άνθρωποι που καθοδηγούν το πρόγραμμα εγκρίνονται με βάση την πολιτική τους τοποθέτηση υποδηλώνει μια πραγματική ανησυχία ότι το ίδιο το έργο είναι πολύ πολιτικοποιημένο και δεν διεξάγεται με βάση τα τεχνικά του πλεονεκτήματα», δήλωσε η Λόρα Γκρέγκο, ειδικός σε θέματα πυραυλικής άμυνας και διευθύντρια έρευνας σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα το Κέιμπριτζ.

Σε ανακοίνωσή του προς το Reuters, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί «δίνοντας προτεραιότητα στην καλύτερη συμφωνία για την Αμερική και αξιοποιώντας την πιο προηγμένη και καινοτόμο τεχνολογία».

Ο Τραμπ τον Μάιο δήλωσε ότι η αμυντική ασπίδα θα πρέπει να είναι λειτουργική μέχρι το τέλος της προεδρίας του, τον Ιανουάριο του 2029. Ωστόσο, ειδικοί του κλάδου έχουν δηλώσει ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα, και το προβλεπόμενο κόστος των περίπου 175 δισεκατομμυρίων δολαρίων, φαίνονται υπερβολικά αισιόδοξα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να υλοποιήσει τουλάχιστον ένα μέρος του προγράμματος. Δεν είναι σαφές πόσο σύντομα θα ληφθεί μια τελική απόφαση για το έργο ή αν έχει καθοριστεί ο τελικός ρόλος οποιασδήποτε εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της SpaceX.

Οι SpaceX, Anduril και Palantir ιδρύθηκαν από επιχειρηματίες που υπήρξαν σημαντικοί πολιτικοί υποστηρικτές του Τραμπ. Εκπρόσωποι των εταιρειών έχουν συναντηθεί με κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων από το Υπουργείο Άμυνας για να συζητήσουν το Golden Dome, σύμφωνα με το Reuters.

Πριν από τη διαμάχη του με τον πρόεδρο, ο Μασκ διετέλεσε βασικός σύμβουλος του Τραμπ και δώρισε περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια για να τον βοηθήσει να εκλεγεί. Ωστόσο, η πρόσφατη διαμάχη, η οποία περιελάμβανε την έκκληση του Μασκ για παραπομπή του Τραμπ και την κατηγορία του προέδρου για αθέμιτη εμπλοκή με τον ατιμασμένο χρηματιστή και σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν, πυροδότησε την αλλαγή κατεύθυνσης, δήλωσαν πηγές στο Reuters.

«Λόγω της 'έκρηξης', δόθηκε στο Πεντάγωνο ο χώρος να εξετάσει και άλλες εναλλακτικές λύσεις».

Τις τελευταίες ημέρες, ο Μασκ προσπάθησε να μετριάσει τη διαμάχη, λέγοντας ότι μετάνιωσε για ορισμένα από τα σχόλιά του και κατεβάζοντας ορισμένες από τις επικρίσεις του για τον Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η υπεύθυνη Τύπου Καρολάιν Λίβιτ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ εκτίμησε τη συγγνώμη του Μασκ και ότι δεν γνώριζε για τυχόν προσπάθειες της κυβέρνησης να επανεξετάσει τις συμβάσεις του Μασκ λόγω της διαμάχης.

Η SpaceX είχε υποβάλει πρόταση για ένα μέρος του Golden Dome που ονομάζεται «επίπεδο επιμέλειας», ένα σύστημα που θα περιλαμβάνει μεταξύ 400 και 1.000 δορυφόρων που θα ανιχνεύουν πυραύλους, θα παρακολουθούν την τροχιά τους και θα καθορίζουν εάν κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ, ανέφερε το Reuters τον Απρίλιο.

Πηγή: skai.gr

