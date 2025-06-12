Ένας Βρετανός υπήκοος επέζησε ως εκ θαύματος από την αεροπορική τραγωδία στην Ινδία.

📢 CONFIRMED: One miraculous survivor in the #PlaneCrash, Vishwash Kumar Ramesh, Seat 11A 🥳



He recalls a loud boom just 30 seconds after takeoff. The plane nosedived. He survived. STOOD UP. WALKED OUT.

~ God has plans 🙏🏼 pic.twitter.com/t66H80Ur0I June 12, 2025

Ο 40χρονος Vishwash Kumar Ramesh, μίλησε από το κρεβάτι του νοσοκομείου μετά τη συντριβή του αεροσκάφους της Air India που είχε προορισμό το Gatwick σήμερα το πρωί. Ο ίδιος βρισκόταν στη θέση 11Α όταν το αεροπλάνο έπεσε στην κατοικημένη περιοχή του Γκουτζαράτ.

#BREAKING



Miraculous escape



One survivor has emerged from the wreckage of Air India flight AI-171



Vishwash Kumar Ramesh, a British national who was in India to visit family has managed to survive



He was travelling with his brother, who is still missing



"When I regained… pic.twitter.com/ykpxHWqGMN — Nabila Jamal (@nabilajamal_) June 12, 2025

«Τριάντα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και μετά το αεροπλάνο συνετρίβη. Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα ινδικά μέσα ενημέρωσης στην κάρτα επιβίβασής του, αναγραφόταν το όνομά του και ο αριθμός θέσης του, όπως μεταδίδει το BBC.

«Όταν σηκώθηκα, υπήρχαν πτώματα παντού γύρω μου», είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με την Daily Mail. «Φοβήθηκα. Σηκώθηκα και έτρεξα... Υπήρχαν κομμάτια του αεροπλάνου παντού γύρω μου. Κάποιος με άρπαξε, με έβαλε σε ασθενοφόρο και με μετέφερε στο νοσοκομείο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Βίντεο φέρεται να δείχνουν τον επιβάτη να απομακρύνεται από το σημείο με ορατά τραύματα.

Ο 40χρονος, ο οποίος επέστρεφε σπίτι του στο Λονδίνο αφού επισκέφθηκε την οικογένειά του, υπέστη τραύματα στο στήθος, τα μάτια και τα πόδια του, δήλωσε στους Hindustan Times. O ίδιος ανέφερε ότι ζει στο Λονδίνο τα τελευταία 20 χρόνια και ότι είχε ταξιδέψει στην Ινδία με τον αδελφό του, ο οποίος ήταν επίσης στο αεροπλάνο, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Ο αστυνομικός, GS Malik, επιβεβαίωσε ότι ένας επιβάτης επέζησε από το δυστύχημα.

«Η αστυνομία βρήκε έναν επιζώντα στη θέση 11Α. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και λαμβάνει αυτή τη στιγμή θεραπεία», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Οι Αρχές είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι πίστευαν πως δεν υπήρχαν επιζώντες στην πτήση που συνετρίβη και μετέφερε 242 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων 53 Βρετανών.

Ο αρχηγός της περιφερειακής αστυνομίας δήλωσε ότι «ορισμένοι ντόπιοι πρέπει να έχουν σκοτωθεί», λόγω του ότι το αεροπλάνο έπεσε πάνω σε γραφεία και ξενώνα για γιατρούς κοντά σε ένα νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής, ομάδες διάσωσης με την υποστήριξη του στρατού έχουν ανακτήσει 204 πτώματα σύμφωνα με την αστυνομία του Αχμενταμπάντ, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο εάν όλοι επέβαιναν στο αεροπλάνο. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους 290 σύμφωνα με τον Guardian.

Μεταξύ των επιβαινόντων βρίσκονταν 217 ενήλικες και 11 παιδιά. Από αυτούς, 169 ήταν Ινδοί υπήκοοι, 53 Βρετανοί, επτά Πορτογάλοι και ένας Καναδός.

