Το Ισραήλ εξαπέλυσε «προληπτικά πλήγματα» εναντίον του Ιράν και ταυτόχρονα έχει κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας. Εν τω μεταξύ, όπως μεταδίδουν τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη, την ίδια ώρα που σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στην Ιερουσαλήμ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε «προληπτικό πλήγμα» κατά του Ιράν και κήρυξε «ειδική κατάσταση έκτακτης ανάγκης» σε ολόκληρο το Ισραήλ και αναμένει επίθεση «στο άμεσο μέλλον».

Η ανακοίνωση του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας:

Μετά το προληπτικό πλήγμα του Κράτους του Ισραήλ κατά του Ιράν, αναμένεται επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Κράτους του Ισραήλ και του άμαχου πληθυσμού του στο άμεσο μέλλον.

Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με την εξουσία του βάσει του Νόμου περί Πολιτικής Άμυνας, ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ υπέγραψε τώρα ειδική εντολή, σύμφωνα με την οποία θα επιβληθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό μέτωπο σε ολόκληρο το Κράτος του Ισραήλ.

Πρέπει να υπακούτε στις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου και των αρχών και να παραμένετε στις προστατευόμενες περιοχές.

Μάρκο Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται στις επιθέσεις

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με ανακοίνωσή του, υπογράμμισε ότι «οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται σε επιθέσεις κατά του Ιράν και η κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή».

«Απόψε, το Ισραήλ έλαβε μονομερή δράση κατά του Ιράν. Δεν εμπλεκόμαστε σε επιθέσεις κατά του Ιράν και η κορυφαία μας προτεραιότητα είναι η προστασία των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Το Ισραήλ μας ενημέρωσε ότι πιστεύει ότι αυτή η ενέργεια ήταν απαραίτητη για την άμυνά του. Ο Πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνηση έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δυνάμεών μας και παραμένουν σε στενή επαφή με τους περιφερειακούς εταίρους μας. Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: το Ιράν δεν πρέπει να στοχοποιεί συμφέροντα ή προσωπικό των ΗΠΑ», ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Νωρίτερα η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην ισραηλινή κυβέρνηση ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν άμεσα σε καμία ισραηλινή στρατιωτική επίθεση εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, και ότι αυτή θα είναι μια μεμονωμένη αποστολή, όχι μια κοινή επιχείρηση, τουλάχιστον όσον αφορά στους βομβαρδισμούς και άλλες επιθετικές κινητικές δραστηριότητες.

​Αναστέλλονται οι πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης

Όλες οι πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί της Τεχεράνης βρίσκεται λίγο πάνω από 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας.

«Το Κράτος του Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή»

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις επιβεβαίωσαν τις επιθέσεις στον αγγλόφωνο λογαριασμό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο X.

Ανέφεραν ότι δεκάδες αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας «ολοκλήρωσαν το πρώτο στάδιο» της επίθεσης, η οποία περιελάμβανε «επιθέσεις σε δεκάδες στρατιωτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών στόχων σε διάφορες περιοχές του Ιράν».

Υποστήριξαν ότι τα όπλα μαζικής καταστροφής στα χέρια του Ιράν αποτελούν «υπαρξιακή απειλή» για το Ισραήλ «και για τον ευρύτερο κόσμο».

«Το Κράτος του Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από το να εκπληρώσει την υποχρέωση να ενεργήσει για την υπεράσπιση των πολιτών του», ανέφεραν.

«Επιχείρηση Rising Lion» - «Θα συνεχιστεί για όσες ημέρες χρειαστεί»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέρθηκε στις επιθέσεις, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.

«Πριν από λίγο, το Ισραήλ εξαπέλυσε την Επιχείρηση Rising Lion, μια στοχευμένη στρατιωτική επιχείρηση για την εξάλειψη της ιρανικής απειλής για την ίδια την επιβίωση του Ισραήλ. Αυτή η επιχείρηση θα συνεχιστεί για όσες ημέρες χρειαστεί για να εξαλειφθεί η εξάπλωση», είπε.

«Τους τελευταίους μήνες, το Ιράν έχει λάβει μέτρα που δεν έχει λάβει ποτέ πριν, να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε.

«Αν δεν σταματήσει, το Ιράν θα μπορούσε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα μπορούσε να είναι μέσα σε ένα χρόνο. Θα μπορούσε να είναι μέσα σε λίγους μήνες, λιγότερο από ένα χρόνο. Αυτός είναι ένας σαφής και υπαρκτός κίνδυνος για την ίδια την επιβίωση του Ισραήλ».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ευχαρίστησε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ για την «αντιμετώπιση του προγράμματος πυρηνικών όπλων του Ισραήλ».

«Έχει καταστήσει σαφές επανειλημμένα ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πρόγραμμα πυρηνικού εμπλουτισμού», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι προσηλωμένες στη διπλωματία

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα την Πέμπτη ότι ελπίζει ότι «η σύγκρουση θα αποφευχθεί» και ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι προσηλωμένες στη διπλωματία.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενη επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ρητά ότι «δεν ήθελε να δει ακόμη ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν».

«Εφόσον πιστεύω ότι θα υπάρξει συμφωνία, δεν θέλω να μπουν», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε πλήγμα θα μπορούσε να «τινάξει στον αέρα» τις διαπραγματεύσεις.

Πρόσθεσε πάντως ότι πιστεύει ότι μια επίθεση είναι «αρκετά κοντά». «Φαίνεται σαν κάτι που θα μπορούσε κάλλιστα να συμβεί», είπε.

Νεκρός ο επικεφαλής των παραστρατιωτικών Φρουρών της Επανάστασης

Ρεπορτάζ της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης μετέδοσε πληροφορίες ότι πιθανόν ο στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί, επικεφαλής των παραστρατιωτικών Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή.

Το ρεπορτάζ πρόσθεσε ότι ένας ακόμη κορυφαίος αξιωματούχος των Φρουρών, ο Φερεϊντούν Αμπάσι, πρώην επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, είναι επίσης νεκρός.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση έδωσε επίσης στη δημοσιότητα τα ονόματα δύο ανώτερων πυρηνικών επιστημόνων που σκοτώθηκαν στις ισραηλινές επιδρομές.

Ποιος είναι ο Χοσεΐν Σαλαμί

Ο Χοσεΐν Σαλαμί, διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, είναι ίσως ο ανώτερος Ιρανός ηγέτης που σκοτώθηκε στις ισραηλινές επιδρομές.

Ο Σαλάμι εντάχθηκε για πρώτη φορά στους Φρουρούς της Επανάστασης το 1980 κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ.

Καθώς ανέβαινε στις στρατιωτικές τάξεις, έγινε γνωστός για την έντονη ρητορική του εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Από τη δεκαετία του 2000, έχει υποστεί κυρώσεις από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις ΗΠΑ για τη συμμετοχή του στα πυρηνικά και στρατιωτικά προγράμματα του Ιράν.

Ήταν επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης το 2024, όταν το Ιράν πραγματοποίησε την πρώτη του άμεση στρατιωτική επίθεση στο Ισραήλ, αναπτύσσοντας περισσότερα από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.

Καθώς οι εντάσεις με το Ισραήλ αυξήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, ο Σαλάμι δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ιράν ήταν «πλήρως έτοιμο για οποιαδήποτε σενάρια, καταστάσεις και περιστάσεις».

«Ο εχθρός νομίζει ότι μπορεί να πολεμήσει το Ιράν με τον ίδιο τρόπο που πολεμά τους ανυπεράσπιστους Παλαιστίνιους που βρίσκονται υπό ισραηλινή πολιορκία», είπε. «Είμαστε έμπειροι και δοκιμασμένοι στον πόλεμο».

Η Αυστραλία «ανησυχεί» για την κλιμάκωση

Μιλώντας σε νέα συνέντευξη Τύπου λίγο μετά την ανακοίνωση των ισραηλινών επιθέσεων, η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Πένι Γουόνγκ δήλωσε ότι η χώρα «ανησυχεί για την κλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν».

«Αυτό ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης μιας περιοχής που είναι ήδη ασταθής», είπε, καλώντας «όλα τα μέρη» να απόσχουν από την επιδείνωση των εντάσεων.

Τι γνωρίζουμε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν;

Το Ισραήλ λέει ότι «χτύπησε στην καρδιά του προγράμματος πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν». Αλλά τι είναι αυτό;

Όπως αναφέρει το BBC, το Ιράν υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα προορίζεται μόνο για πολιτικούς σκοπούς. Διαθέτει αρκετές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα, μερικές από τις οποίες έχουν γίνει στόχος των ισραηλινών επιδρομών.

Ωστόσο, πολλές χώρες καθώς και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), δεν έχουν πεισθεί ότι το πρόγραμμα του Ιράν προορίζεται αποκλειστικά για πολιτικούς σκοπούς.

Αυτή την εβδομάδα, το διοικητικό συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) - του παγκόσμιου εποπτικού φορέα για την πυρηνική ενέργεια - δήλωσε επίσημα ότι το Ιράν παραβίασε τις υποχρεώσεις του περί μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.

Επικαλέστηκε τις «πολλές αποτυχίες» του Ιράν να παράσχει πλήρεις απαντήσεις σχετικά με το αδήλωτο πυρηνικό υλικό και το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Σε προηγούμενο ψήφισμα, ανέφερε ότι το Ιράν είχε εμπλουτίσει ουράνιο σε καθαρότητα 60%, ποσότητα που επαρκεί για την κατασκευή εννέα πυρηνικών βομβών.

Το Ιράν δήλωσε ότι το ψήφισμα ήταν «πολιτικά υποκινούμενο».

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε πολυκατοικίες και εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έπληξαν πολυκατοικίες στην Τεχεράνη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πολλοί άμαχοι, ανάμεσά τους παιδιά, μεταδίδει το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Πολλοί άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν σε κτίριο διαμερισμάτων στην Τεχεράνη» ανέφερε, αφού μετέδωσε πως «πολλά ακίνητα», στην πρωτεύουσα έγιναν στόχοι πληγμάτων.

Εξάλλου, όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, «ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στη Νατάνζ», στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν, περίπου 225 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, όπου βρίσκεται μεγάλη εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στο πλαίσιο του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας του Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπάρχουν σε αυτό το στάδιο ενδείξεις διαρροής ραδιενέργειας ή μόλυνσης μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ.

«Απογειώθηκε» η τιμή του πετρελαίου

Η τιμή του πετρελαίου απογειώθηκε, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη του 10% σήμερα στις αγορές της Ασίας μετά τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ιδίως πυρηνικής ενέργειας στο Ιράν, καθώς οι επενδυτές μοιάζουν να ανησυχούν για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και σοβαρές αναταράξεις στον εφοδιασμό της διεθνούς αγοράς.

Στις 05:35 (ώρα Ελλάδας), το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI σημείωνε άνοδο 10,41% στα 75,10 δολάρια, αυτό του Brent Βόρειας Θάλασσας 10,15% στα 76,4 δολάρια.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα πληρώσουν «βαρύ τίμημα»

Εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα πληρώσουν «βαρύ τίμημα» για τις επιθέσεις, όπως αναφέρει το Reuters.

«Οι ένοπλες δυνάμεις σίγουρα θα απαντήσουν σε αυτή την σιωνιστική επίθεση», δήλωσε ο Ιρανός εκπρόσωπος, Αμπολφάζλ Σεκαρσί.

Αγιατολάχ Χαμενεΐ: Πικρή μοίρα για το Ισραήλ

Όπως αναφέρει το Reuters, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι οι σημερινές επιθέσεις αποκαλύπτουν την «απεχθή φύση» του Ισραήλ. Με αυτήν την επίθεση, το Ισραήλ «έχει προετοιμάσει μια πικρή μοίρα για τον εαυτό του, την οποία σίγουρα θα λάβει», πρόσθεσε.

Νέος γύρος επιθέσεων στην Τεχεράνη

Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας του Ιράν, Τεχεράνης, αναφέρουν ότι άκουσαν ξανά εκρήξεις σε όλη την πόλη, σύμφωνα με το Associated Press.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν νέες ισραηλινές επιθέσεις στην Τεχεράνη και το Reuters μετέδωσε ότι πυρά αεράμυνας ακούγονται πάνω από την πόλη.

