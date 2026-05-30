Μόναχο: Πώς ένα ντρόουν παρέλυσε για μια ώρα το αεροδρόμιο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το αεροδρόμιο του Μονάχου παρέλυσε για περίπου μία ώρα λόγω παρουσίας ύποπτου ντρόουν στον εναέριο χώρο, με όλες τις απογειώσεις και προσγειώσεις να αναστέλλονται προσωρινά.

Η αναστολή της λειτουργίας προκάλεσε προβλήματα στα συστήματα ελέγχου και ανάγκη κινητοποίησης αστυνομίας και ειδικού ελικοπτέρου για έρευνα.

Περίπου 20 αεροσκάφη αναγκάστηκαν να αλλάξουν προορισμό και να κατευθυνθούν σε άλλα αεροδρόμια, όπως η Φρανκφούρτη και η Νυρεμβέργη, ενώ τα αεροσκάφη που είχαν καθηλωθεί σημείωσαν καθυστερήσεις στην αναχώρησή τους.

Για μία ώρα παρέλυσε το αεροδρόμιο του Μονάχου μετά την παρουσία ύποπτου ντρόουν. Ο συναγερμός για πιθανή απειλή έληξε άμεσα, αλλά η ανησυχία παραμένει.Δεν είναι η πρώτη φορά που το αεροδρόμιο του Μονάχου, το δεύτερο μεγαλύτερο της Γερμανίας και σημαντικός κόμβος για τη Lufthansa, παραλύει προσωρινά εξαιτίας ύποπτου ντρόουν. Όλα ξεκίνησαν το Σάββατο στις 09:03 τοπική ώρα, όταν δύο πιλότοι ενημέρωσαν τις αρχές του αεροδρομίου για ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο.



Αμέσως σήμανε συναγερμός και για περίπου μια ώρα ανεστάλησαν όλες οι απογειώσεις και προσγειώσεις, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στα συστήματα ελέγχου εξαιτίας της κατάστασης. Οι αρχές του αεροδρομίου μαζί με την αστυνομία κινητοποιήθηκαν στη συνέχεια, ενώ σηκώθηκε στον αέρα και ειδικό ελικόπτερο των αστυνομικών αρχών.

Πηγή: Deutsche Welle

Περίπου 20 αεροσκάφη, σύμφωνα με την εφημερίδα Süddeutsche Zeitung του Μονάχου, δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν εξαιτίας του κλεισίματος του εναέριου χώρου και κατευθύνθηκαν προς τη Φρανκφούρτη και τη Νυρεμβέργη. Τα αεροσκάφη που είχαν προσωρινά καθηλωθεί αναχώρησαν για τους προορισμούς τους με καθυστέρηση.Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικόΜια ώρα περίπου αργότερα ο συναγερμός σταμάτησε και δεν θεωρήθηκε ότι υφίσταται απειλή, ωστόσο το περιστατικό συνεχίζει να προκαλεί προβληματισμό. Αντίστοιχα περιστατικά πτήσεων άγνωστων ντρόουν πάνω από γερμανικά αεροδρόμια και άλλες κρίσιμες υποδομές έχουν θορυβήσει τις γερμανικές αρχές τα τελευταία χρόνια, με νύξεις αλλά όχι αποδείξεις για ενδεχόμενο συσχετισμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία.Τον περασμένο Οκτώβριο, ύποπτα ντρόουν είχαν επίσης εντοπιστεί στο αεροδρόμιο του Μονάχου επί δύο συνεχόμενα βράδια, με αποτέλεσμα την αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας και τις μέρες. Σύντομος συναγερμός για ντρόουν είχε επίσης σημειωθεί και τον περασμένο Νοέμβριο.Με πρωτοβουλία του Γερμανού υπ. Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ από τους Βαυαρούς Χριστιανοκοινωνιστές έχει συσταθεί ειδικό σώμα αντιμετώπισης και αναχαίτισης ντρόουν με συνεργασία μονάδων της γερμανικής αστυνομίας και του στρατού.Πηγές: SZ, Spiegel, dlf

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.