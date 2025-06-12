Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από τον ξενώνα γιατρών που έπεσε το αεροπλάνο στην Ινδία, με αποτέλεσμα πάνω από 290 άνθρωποι να χάσουν τις ζωές τους. Ωστόσο, «αχτίδα» ελπίδας αποτέλεσε το γεγονός πως βρέθηκε ζωντανός ένας επιβάτης της πτήσης και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

Η πτήση AI 171 της Air India με τους 242 επιβαίνοντες συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή, λίγο μετά την απογείωση του αεροπλάνου από το αεροδρόμιο της Αχμενταμπάντ με προορισμό το Λονδίνο, πέφτοντας επάνω σε ξενώνα γιατρών.

Τουλάχιστον 5 φοιτητές ιατρικής σκοτώθηκαν και περίπου 50 τραυματίστηκαν

Μέρος του αεροπλάνου της Air India έπεσε πάνω στην τραπεζαρία του Ιατρικού Κολλεγίου BJ Medical, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε φοιτητές ιατρικής και τραυματίζοντας σχεδόν 50, σύμφωνα με τον Divyansh Singh, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Πανινδικών Ιατρικών Συλλόγων, ενός εθνικού φορέα που εκπροσωπεί τους ειδικευόμενους γιατρούς σε όλη τη χώρα, όπως μεταδίδει ο Guardian.

«Μερικοί από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Είμαστε σε στενή επαφή με τους συναδέλφους μας στο νοσοκομείο, οι οποίοι αναζητούν περισσότερους ανθρώπους που φοβούνται ότι έχουν θαφτεί στα συντρίμμια», είπε, όπως αναφέρει το Associated Press (AP).

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, μεταξύ των 242 επιβαινόντων, οι 217 ήταν ενήλικες και οι 11 παιδιά. Από αυτούς, 169 ήταν Ινδοί υπήκοοι, 53 ήταν Βρετανοί, επτά Πορτογάλοι και ένας Καναδός.

Μέχρι στιγμής, ομάδες διάσωσης με την υποστήριξη του στρατού έχουν ανακτήσει 204 πτώματα σύμφωνα με την αστυνομία του Αχμενταμπάντ, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο εάν όλοι επέβαιναν στο αεροπλάνο.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το ιατρικό σωματείο FAIMA στη πλατφόρμα X, φαίνεται το μέγεθος της καταστροφής στον ξενώνα γιατρών. Τμήματα του αεροπλάνου σφηνωμένα στον ξενώνα και γκρεμισμένοι τοίχοι φαίνονται στις εικόνες.

Στην ανάρτησή του στο X, το ιατρικό σωματείο FAIMA ανέφερε:

«Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι με την είδηση της συντριβής της πτήσης AI στην Αχμενταμπάντ. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο τρομακτική όταν μάθαμε ότι το αεροπλάνο συνετρίβη πάνω στη φοιτητική εστία της BJMC και πολλοί φοιτητές ιατρικής τραυματίστηκαν! Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο.»

We are deeply shocked about the news of AI ✈️ , crashing in Ahmedabad. !



News have become more gruesome after finding out that flight had crushed in BJMC, Hostel & many MBBS students have also been injured!!!!



We are monitoring the situation closely & are ready for any help! pic.twitter.com/gZ4vQwy34P — FAIMA Doctors Association (@FAIMA_INDIA_) June 12, 2025

