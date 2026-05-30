Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο

Το Ισραήλ έπληξε και πάλι σήμερα τον νότιο Λίβανο και ο στρατός συνέχισε την προέλασή του εις βάθος στην χώρα αγνοώντας την εκεχειρία που ισχύει υποτίθεται από τις 17 Απριλίου και ουδέποτε τηρήθηκε και ενώ συνομιλίες διεξάγονται στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στις στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στις ισραηλινές δυνάμεις και τη Χεζμπολάχ είναι σχεδόν καθημερινές. Σήμερα το πρωί, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε του κατοίκους δέκα χωριών να τα εκκενώσουν εν όψει επιδρομών, που έπληξαν πολλές κοινότητες του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων Ani.

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ισραηλινή «στοχευμένη» επίθεση τραυμάτισε σοβαρά δύο Λιβανέζους στρατιώτες που επέβαιναν σε όχημα στον νότιο Λίβανο σήμερα, μία ημέρα μετά την συνάντηση ανάμεσα στις στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον.

«Δύο στρατιώτες που επέβαιναν σε όχημα τραυματίσθηκαν σοβαρά αφού βρέθηκαν στο στόχαστρο εχθρικού ισραηλινού drone» κοντά στην πόλη της Ναμπατίγια, αναφέρεται σε ανακοίνωση του λιβανικού στρατού.

Πυρά πυροβολικού έπληξαν ζώνες κοντά στο μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ, μία ημέρα αφού ο υπουργός Πολιτισμού του Λιβάνου έκανε γνωστό ότι οι ισραηλινές επιθέσεις απειλούν τόσο το μεσαιωνικό αυτό φρούριο, όσο και άλλους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους στον νότιο Λίβανο.

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι έπληξε με ρουκέτες το έδαφος του βορείου Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τις περισσότερες από αυτές.

Σε ανακοίνωση, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ κατήγγειλαν «τις καταδικαστέες πρακτικές του Ισραήλ», την επέκταση των ισραηλινών επιθέσεων στις περιοχές της Τύρου και της Ναμπατίγια, καθώς και «την συνέχιση των βομβαρδισμών και την καταστροφή με εκσκαφείς κατοικιών και ιστορικών χώρων».

Ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τις αεροπορικές και χερσαίες επιδρομές στον Λίβανο, όπου δηλώνει ότι βάλλει κατά στόχων της Χεζμπολάχ με σκοπό τον αφοπλισμό της. Η φιλοϊρανική οργάνωση αρνείται το αφοπλισμό της και είναι αντίθετη σε συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου.

Εκεχειρία, υποχρεωτικό στάδιο για την πρόοδο των συνομιλιών

Οι στρατιωτικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν χθες στην Ουάσινγκτον για την προετοιμασία νέου γύρου συνομιλιών για τις 2 και 3 Ιουνίου, του τέταρτου γύρου από τον πόλεμο που ξεκίνησε στις αρχές του Μαρτίου.

Συνολικά, από την έναρξη του τελευταίου αυτού πολέμου, οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο 3.355 ανθρώπων και έχουν εκδιώξει από τις εστίες τους περισσότερο του ενός εκατομμυρίου κατοίκων, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές. Μόνο την εβδομάδα που πέρασε, 15 παιδιά σκοτώθηκαν και 62 τραυματίσθηκαν σύμφωνα με την Unicef.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα ότι θεωρεί ένα μεγάλο μέρος του εδάφους του νοτίου Λιβάνου «εμπόλεμη ζώνη».

Και σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι ισραηλινοί στρατιώτες «διέσχισαν» χθες τον ποταμό Λιτάνι, που βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι επετέθη κατά ισραηλινών δυνάμεων που προσπαθούσαν να προωθηθούν στην περιοχή του φρουρίου Μποφόρ και κατά ισραηλινών στρατιωτικών υποδομών στο βόρειο Ισραήλ σε απόσταση 30 περίπου χιλιομέτρων από τα σύνορα. Ο ισραηλινός στρατός δεν επιβεβαίωσε αυτές τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Ο Λίβανος και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον Απρίλιο υπό την αιγίδα της Ουάσινγκτον διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ασφαλείας. Οι χθεσινές συνομιλίες θα χρησιμεύσουν, σύμφωνα με το αμερικανικό Πεντάγωνο, ως βάση των πολιτικών συνομιλιών που θα διεξαχθούν στις 2 και 3 Ιουνίου.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου προειδοποίησε τον υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ Μάρκο Ρούμπιο ότι η εφαρμογή εκεχειρίας είναι ένα υποχρεωτικό στάδιο για οποιαδήποτε πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.