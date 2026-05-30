Δύο στρατιώτες σοβαρά τραυματίες από επίθεση ισραηλινού drone στον νότιο Λίβανο

Η επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα μετά τη συνάντηση αντιπροσωπειών Λιβάνου και Ισραήλ στην Ουάσινγκτον - Το περιστατικό συνέβη κοντά στην πόλη Ναμπατίγια

Λίβανος

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ισραηλινή «στοχευμένη» επίθεση τραυμάτισε σοβαρά δύο λιβανέζους στρατιώτες στον νότιο Λίβανο σήμερα, μία ημέρα μετά τη συνάντηση ανάμεσα στις στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον.

«Δύο στρατιώτες που επέβαιναν σε όχημα τραυματίσθηκαν σοβαρά αφού βρέθηκαν στο στόχαστρο εχθρικού ισραηλινού drone» κοντά στην πόλη της Ναμπατίγια, αναφέρεται σε ανακοίνωση του λιβανικού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Λίβανος Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή
