Όταν το ηφαίστειο Hunga Tonga-Hunga Ha’apai εξερράγη πριν τέσσερα χρόνια, στις 15 Ιανουαρίου 2022, προκλήθηκε έκρηξη με δύναμη ισοδύναμη με 4 έως 18 μεγατόνους ΤΝΤ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του γεωλόγου της NASA Jim Garvin.

Αυτή η έκρηξη παρήγαγε κύμα που ήταν αρκετά ισχυρό ώστε να διαταράξει την ιονόσφαιρα, το εξωτερικό στρώμα της ατμόσφαιρας που ξεκινά περίπου 50 έως 56 μίλια (80 έως 90 χιλιόμετρα) πάνω από την επιφάνεια της Γης και περιέχει ηλεκτρόνια που έχουν ιονιστεί από την ενέργεια του Ήλιου.

Η έκρηξη δημιούργησε σύννεφο τέφρας, ατμού και αερίων σε ύψος σχεδόν 40 μιλίων πάνω από την επιφάνεια της Γης. Ήταν μία από τις πιο βίαιες ηφαιστειακές εκρήξεις της σύγχρονης Ιστορίας. Σύμφωνα με νέα έρευνα, ενδέχεται επίσης να έχει αποκαλύψει ένα νέο όπλο στην καταπολέμηση αερίου που συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ευρήματα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι τα ευρήματά τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο νέο εργαλείο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η έκρηξη του ηφαιστείου Hunga Tonga-Hunga Ha’apai εκτόξευσε στη στρατόσφαιρα αρκετή ποσότητα ατμών αλμυρού νερού, ώστε να γεμίσει περίπου 58.000 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων, μαζί με ηφαιστειακή τέφρα. Οι μελετητές πιστεύουν ότι, όταν το φως του ήλιου έπεσε πάνω στο μείγμα, σχηματίστηκε χλώριο, το οποίο αποσύνθεσε μέρος του μεθανίου που παρήχθη από την έκρηξη.

«Εκπέμπει μεθάνιο και στη συνέχεια καταστρέφει αυτές τις εκπομπές μέσω των σωματιδίων στο νέφος», είπε ο Maarten van Herpen, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, φυσικός και εκτελεστικός διευθυντής της Acacia Impact Innovation, μιας ολλανδικής συμβουλευτικής εταιρείας.

Παρακολούθησαν το νέφος από φορμαλδεΰδη για 10 ημέρες. «Επειδή η φορμαλδεΰδη διαρκεί μόνο λίγες ώρες, αυτό έδειξε ότι το νέφος πρέπει να κατέστρεφε μεθάνιο συνεχώς για περισσότερο από μία εβδομάδα», πρόσθεσε.

«Τα ευρήματα θα μπορούσαν θεωρητικά να χρησιμοποιηθούν για την καταστροφή των εκπομπών μεθανίου στην πηγή», σημείωσε.

Είναι «νέο — και εντελώς εκπληκτικό» το γεγονός ότι η ίδια διαδικασία που παρατηρήθηκε στον Ατλαντικό φαίνεται να έχει διαδραματιστεί σε ένα ηφαιστειακό νέφος στη στρατόσφαιρα, δήλωσε ο Μάθιου Τζόνσον, συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής χημείας στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, ο οποίος συμμετείχε στην ανακάλυψη του 2023.

«Είναι προφανές ότι η βιομηχανία θα προσπαθήσει να αναπαράγει αυτό το φυσικό φαινόμενο — αλλά μόνο αν αποδειχθεί ότι είναι ασφαλές και αποτελεσματικό», τόνισε ο Τζόνσον

«Η μέθοδος μας με δορυφόρους θα μπορούσε να προσφέρει έναν τρόπο για να καταλάβουμε πώς οι άνθρωποι θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη».

Ο Πιτ Έντουαρντς, χημικός της ατμόσφαιρας στο Πανεπιστήμιο του Γιορκ, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε ότι τα ευρήματα είναι ενδιαφέροντα αλλά «πολύ δύσκολο» να επιβεβαιωθούν.

«Η χρήση αποκλειστικά παρατηρήσεων φορμαλδεΰδης για να εξαχθεί ένας μηχανισμός, αν και καινοτόμος, δεν συμβάλλει στην αντιμετώπιση των γνωστών αβεβαιοτήτων που υπάρχουν στην τρέχουσα κατανόησή μας της ατμοσφαιρικής χημείας», δήλωσε στο CNN.



Η Έμιλι Ντάουντ, κλιματολόγος στο Πανεπιστήμιο του Λιντς, συμφώνησε: «Η προτεινόμενη χημική αντίδραση πρέπει ακόμη να δοκιμαστεί διεξοδικά σε ατμοσφαιρικά μοντέλα», δήλωσε στο CNN.

Έγκαιρη προειδοποίηση για τσουνάμι

Η έκρηξη προκάλεσε τσουνάμι, το οποίο ενισχύθηκε από τα κύματα ατμοσφαιρικής πίεσης της έκρηξης – ένα φαινόμενο γνωστό ως «μετεωροτσουνάμι». Η παραμόρφωση της επιφάνειας του ωκεανού από αυτά τα μεγάλα κύματα διαταράξε περαιτέρω την ιονόσφαιρα.

Το σύστημα GDGPS (Global Differential Global Positioning System) παρατήρησε σε πραγματικό χρόνο τις διαταραχές της ιονόσφαιρας που προκλήθηκαν από την έκρηξη και το «μετεωτσουνάμι».

Τα δεδομένα GNSS (global navigation satellite systems) μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συμβολή στα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο στις προειδοποιήσεις για τσουνάμι, όταν κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να σώσει ζωές.



Στο μέλλον, οι διαταραχές της ιονόσφαιρας που καταγράφονται από το GDGPS θα μπορούσαν επίσης να ενσωματωθούν σε αυτά τα συστήματα προειδοποίησης για τσουνάμι, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά τους στην προειδοποίηση των κοινοτήτων και στην απομάκρυνση των ανθρώπων από την επικίνδυνη ζώνη πριν από την έλευση των κυμάτων του τσουνάμι.

Επιμέλεια: Γιαννουλάκη Λυγερή

Πηγή: skai.gr

