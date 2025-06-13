Η ζωή είναι βαθιά απρόβλεπτη. Λίγο πριν από τη συντριβή του Boeing της Air India, δύο Βρετανοί υπήκοοι κατέγραψαν ένα βίντεο, το οποίο ανάρτησαν στο instagram — χαμογελώντας, αγνοώντας τη μοίρα που τους περίμενε.

Το Boeing 787 Dreamliner της Air India με 242 επιβαίνοντες και προορισμό το Λονδίνο συνετρίβη μόλις ένα λεπτό μετά την απογείωσή του από την πόλη Αχμενταμπάντ, δυτικά της χώρας, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία και την αστυνομία.

Συνολικά, στο αεροσκάφος επέβαιναν 230 επιβάτες, δέκα μέλη του πληρώματος καμπίνας και δύο πιλότοι. Ανάμεσά τους δύο Βρετανοί, ο 45χρονος Jamie Meek και ο 39χρονος σύζυγός του Fiongal Greenlaw, οι οποίοι επέστρεφαν από τις διακοπές τους στην Ινδία.

Λίγο πριν την επιβίβασή τους στο μοιραίο αεροσκάφος, αποχαιρέτησαν τη χώρα των διακοπών τους, χωρίς να ξέρουν ότι αυτό έμελε να είναι και το τελευταίο τους «αντίο».

«Είμαστε στο αεροδρόμιο, έτοιμοι να επιβιβαστούμε. Επιστρέφουμε στην Αγγλία χαρούμενοι», ακούγονται να λένε οι δύο Βρετανοί, στο βίντεο που ανάρτησαν, ενώ στη συνέχεια ευχαριστούν και αποχαιρετούν τη χώρα που τους φιλοξένησε: «Goodbye India» (Αντίο Ινδία).

Οι Fiongal Greenlaw-Meek και Jamie Meek, ήταν κάτοικοι Λονδίνου και το 2018 είχαν ξεκινήσει το The Wellness Foundry, το οποίο το Time Out περιγράφει ως ένα από τα καλύτερα μέρη στη Βρετανική πρωτεύουσα για ανάγνωση ταρώ, ψυχικές και πνευματικές εμπειρίες.

