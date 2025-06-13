Η Ινδία εξετάζει το ενδεχόμενο καθήλωσης των Boeing 787 της Air India μετά τη συντριβή του αεροσκάφους

Η κυβέρνηση της Ινδίας εξετάζει το ενδεχόμενο να καθηλώσει στο έδαφος τον στόλο των Boeing 787 της Air India, μετέδωσε την Παρασκευή το ινδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NDTV, μία ημέρα μετά τη συντριβή αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρείας στην πόλη Αχμενταμπάντ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 240 άνθρωποι.

Στο αεροσκάφος τύπου Boeing 787-8 Dreamliner, που μετρούσε 12 χρόνια ζωής, επέβαιναν συνολικά 242 άνθρωποι. 12 μέλη πληρώματος και 230 επιβάτες: 169 Ινδοί, 53 Βρετανοί, επτά Πορτογάλοι και ένας Καναδός. Ανάμεσά τους οικογένειες, κάποιες με παιδιά, ένας Βρετανός επιχειρηματίας και ένας δάσκαλος yoga που ταξίδευε μόνος. Στη θέση 11Α καθόταν, ο Βισουάς Κουμάρ Ραμές, 40 ετών από το Λονδίνο και είναι ο μοναδικός επιζών. Είχε μόλις επισκεφθεί συγγενείς στην περιοχή μαζί με τον αδερφό του, ο οποίος καθόταν στη θέση 11J του μοιραίου αεροσκάφους.

Πηγή: skai.gr

