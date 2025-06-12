Αεροπορική τραγωδία στην Ινδία: Πρώτη φορά που συντρίβεται ένα Boeing 787

Η αεροπορική τραγωδία που έλαβε χώρα σήμερα στην Ινδία αποτελεί την πρώτη φορά που ένα Boeing 787 συντρίβεται, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται τη βάση δεδομένων του Aviation Safety Network.

Ο στόλος των Boeing 787 καθηλώθηκε το 2013 μετά από πυρκαγιές που σχετίζονταν με τις μπαταρίες ιόντων λιθίου, οι οποίες αποτελούσαν μέρος του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας του αεροσκάφους. Το μοντέλο χρησιμοποιείται από διάφορες αεροπορικές εταιρείες, όπως η All Nippon Airways, η British Airways και η United Airlines.

Η Boeing από τη μεριά της ανέφερε ότι: «Έχουμε ενημερωθεί για τις αρχικές αναφορές και προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες».

Σημειώνεται ότι η Air India είναι ένας από τους μεγαλύτερους φορείς εκμετάλλευσης του Boeing 787-8, μιας δημοφιλούς έκδοσης του αεροσκάφους Dreamliner 787 και διέθετε 27 αεροσκάφη πριν από τη συντριβή που συνέβη σήμερα στην Ινδία.

Η Air India έχει προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό και το 2023 ήρθε σε συμφωνία με την Boeing και την Airbus για την αγορά 470 νέων αεροσκαφών, σε μια από τις μεγαλύτερες παραγγελίες στην ιστορία των αερομεταφορών.

