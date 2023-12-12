Τουσκ: Μία ισχυρή Πολωνία σε μία ισχυρή Ευρώπη

Ο νεοεκλεγείς, φιλοευρωπαίος πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ απηύθυνε σήμερα κατά την ομιλία του ενώπιον του πολωνικού κοινοβουλίου στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων σημαντικά μηνύματα για να σηματοδοτήσει την επιστροφή της Πολωνίας στην ευρωπαϊκή σκηνή, την ακλόνητη υποστήριξή του προς την εμπόλεμη Ουκρανία και την βούλησή του για την ανάταξη της διχασμένης πολωνικής κοινωνίας.

Το πολωνικό κοινοβούλιο θα κληθεί το απόγευμα να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην φιλελεύθερη, φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση συνασπισμού της οποίας ηγείται ο Ντόναλντ Τουσκ τερματίζοντας οκτώ χρόνια διακυβέρνησης της Πολωνίας από το υπερσυντηρητικό, υπερεθνικιστικό, λαϊκιστικό Κόμμα του Δικαίου και της Δικαιοσύνης.

Ο Ντόναλντ Τουσκ κάλεσε τον κόσμο σε καθολική κινητοποίηση υπέρ της Ουκρανίας και έδωσε την διαβεβαίωση ότι θα δραστηριοποιηθεί αποτελεσματικά υπέρ του Κιέβου.

«Θα ζητήσουμε δυνατά και ξεκάθαρα καθολική κινητοποίηση του ελεύθερου κόσμου, της Δύσης, υπέρ της Ουκρανίας στον πόλεμο αυτόν. Δεν υπάρχει εναλλακτική», προειδοποίησε από το βήμα της πολωνικής Δίαιτας ο νέος πρωθυπουργός.

Ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (2014 - 2019) δήλωσε επίσης ότι προσβλέπει σε συνάντησή του αυτήν την εβδομάδα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την διάρκεια της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες.

Υποσχέθηκε επίσης ότι θα επιλύσει το πρόβλημα των συνόρων με την Ουκρανία που έχουν αποκλεισθεί από τους πολωνούς μεταφορείς.

«Εχουμε ήδη βρει λύσεις για να ανταποκριθούμε το συντομότερο δυνατόν στις ανάγκες των πολωνών μεταφορέων ώστε να ανοίξουν τα σύνορα», είπε κατηγορώντας την προηγούμενη κυβέρνηση ότι εγκατέλειψε τους οδηγούς φορτηγών που διαμαρτύρονται εδώ και μήνες.

Η βούληση συνεργασίας με το Κίεβο είναι αμοιβαία, αφού ο πρόεδρος Ζελένσκι έστειλε αμέσως μέσω του Χ (Twitter) συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τουσκ για την ανάληψη της πρωθυπουργίας.

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε επίσης ότι θα αποκαταστήσει την αξιοπιστία της Πολωνίας στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ότι θα της δώσει βαρύνουσα φωνή.

«Είμαστε πιο ισχυροί, πιο κυρίαρχοι όχι μόνο όταν η Πολωνία είναι ισχυρή, αλλά επίσης όταν η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι ισχυρή», δήλωσε ο πολωνός πρωθυπουργός ενώπιον του βουλευτών.

Η Πολωνία θα είναι σημαντικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, πιστός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και θα επανακτήσει ηγετική θέση στην Ευρώπη, είπε ο πολωνός πρωθυπουργός τονίζοντας ωστόσο ότι δεν θα συμφωνήσει σε οποιεσδήποτε μεταβολές των ευρωπαϊκών συνθηκών θα ήταν εις βάρος της χώρας του.

«Οποιες προσπάθειες μεταβολής των συνθηκών που θα είναι εις βάρος των συμφερόντων μας αποκλείονται...κανείς δεν θα με βάλει κάτω στην Ευρωπαϊκή Ενωση», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Υποσχέθηκε επίσης να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου στην Πολωνία, πηγή σύγκρουσης ανάμεσα στην Βαρσοβία υπό την προηγούμενη κυβέρνηση και τις Βρυξέλλες. Η ΕΕ έχει μπλοκάρει 35 δισεκατομμύρια ευρώ που προορίζονται για την Πολωνία στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης της Ενωσης λόγω των δικαστικών μεταρρυθμίσεων της Βαρσοβίας που έχουν πλήξει την ανεξαρτησία των δικαστών.

«Ναι, θα φέρω από τις Βρυξέλλες αυτά τα πολυαναμενόμενα δισεκατομμύρια», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ που χρημάτισε πρωθυπουργός κατά το διάστημα 2007-2014.

Εκτός απροόπτου, ο νέος πρωθυπουργός αναμένεται να ορκισθεί αύριο το πρωί.

Αν και ο φιλελεύθερος , φιλοευρωπαϊκός συνασπισμός των πολωνικών κομμάτων νίκησε στις βουλευτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου, ο εθνικιστής πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα, σύμμαχος της απερχόμενης κυβέρνησης, ανέθεσε αρχικά τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στο PiS κωλυσιεργώντας και χαρίζοντας στους λαϊκοεθνικιστές δύο επιπλέον μήνες στην εξουσία.

Χθες το πολωνικό κοινοβούλιο αρνήθηκε να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην απερχόμενη κυβέρνηση του Ματέους Μοραβιέτσκι, πριν εκλέξει πρωθυπουργό τον Ντόναλντ Τουσκ.

Χαρακτηρίζοντας «περίοδο του ερέβους» τα οκτώ χρόνια της διακυβέρνησης του PiS, ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα προσπαθήσει «να φτιάξει όλα τα στραβά».

Οι προσδοκίες από την νέα φιλοευρωπαϊκή πολωνική κυβέρνηση είναι τεράστιες, αλλά οι εθνικιστές-λαϊκιστές θα παραμείνουν ισχυρή αντιπολίτευση και θα συνεχίσουν να ελέγχουν πολλούς κρατικούς θεσμούς.

Οι πολιτικοί αναλυτές κάνουν λόγο για το «ιστό της αράχνης» που έχει υφάνει το PiS γύρω από το πολωνικό κράτος, ιστό που συνδυάζεται με την προεδρική θητεία του Αντρέι Ντούντα που δεν θα λήξει πριν από το 2025. Ο Ντούντα είναι έτοιμος να ασκήσει το βέτο του στους νόμους που θα έχει ψηφίσει το κοινοβούλιο, σαμποτάροντας το έργο της νέα πολωνικής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

