Τουρκία: Ισοπεδωμένη πόλη το Καχραμανμαράς μετά το σεισμό - Συγκλονιστικό βίντεο με το πριν και το μετά

Ισοπεδωμένη πόλη είναι πλέον το Καχραμανμαράς μετά το φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ. Ελάχιστα είναι τα κτίρια που έμειναν όρθια από το καταστροφικό χτύπημα του εγκέλαδου ενώ οι δρόμοι που άλλοτε ήταν γεμάτο κίνηση και κόσμο πλέον είναι γεμάτοι συντρίμμια και μπάζα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε το Anadolu η γεμάτο χρώμα πόλη με τα περίτεχνα σπίτια και τους ουρανοξύστες, έχει πλέον καταστραφεί ολοσχερώς φυλακίζοντας από κάτω από τα ερείπια εκατοντάδες ανθρώπους.



(VIDEO) Before-and-after drone footage reveals the scale of destruction brought by twin earthquakes in the city of Kahramanmaras in southern Türkiye



