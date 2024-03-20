Ιταλία: Πρώτο με διαφορά το κόμμα της Μελόνι σε δημοσκόπηση για τις Ευρωεκλογές

Πρώτο με διαφορά παραμένει το κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας» της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι σε δημοσκόπηση για τις Ευρωεκλογές που διενεργήθηκε από τo ινστιτούτο Ipsos για λογαριασμό του Euronews.

Πιο αναλυτικά, το κόμμα της Μελόνι λαμβάνει το 27% της πρόθεσης ψήφου. Σε ό,τι αφορά τη συντηρητική συμμαχία που κυβερνά την Ιταλία, η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι και η Φόρτσα Ιτάλια που είχε ιδρύσει ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι «πείθουν» ακριβώς το ίδιο ποσοστό πολιτών, δηλαδή το 8,2% των ερωτηθέντων.

Όσο για τις πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης, το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται στο 19% και το Κίνημα Πέντε Αστέρων στο 17,4%.

Ακολουθούν η συμμαχία Ιταλικής Αριστεράς και οικολόγων, με το 4,1% και τα δυο μικρά κεντρώα κόμματα Ζωντανή Ιταλία -του πρώην πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι- με το 3,4% και Azione (Δράση) με το 3%.

Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση των σχολιαστών, η δημοσκοπική αυτή έρευνα δείχνει ότι είναι πιθανόν να συνεχιστεί η μεγάλη υπεροχή του κόμματος της Τζόρτζια Μελόνι στον συντηρητικό χώρο και εντός της κυβερνητικής συμμαχίας ενώ, παράλληλα, η Λέγκα βρίσκεται σε καθοδική πορεία και η Φόρτσα Ιτάλια σε ανοδική.

Όσο για την αντιπολίτευση, η απόσταση που χωρίζει το Δημοκρατικό Κόμμα από τους «πεντάστερους» είναι περιορισμένη, κάτι που θα μπορούσε, ενδεχομένως, να προκαλέσει εντάσεις, σχετικά με το ποιό από τα δυο κόμματα θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια συσπείρωσης των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.