Μέλη Τζιχάντ τα θύματα της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στην Τζενίν

Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε σήμερα από ισραηλινό πλήγμα εναντίον αυτοκινήτου στην πόλη Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των παλαιστινιακών αρχών.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αυτοκίνητο στην περιοχή της Τζενίν, δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα βίντεο της επιχείρησης.

Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε αργότερα από τις IDF και τη Σιν Μπετ (σ.σ. την υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ), αναφέρεται πως μεταξύ των νεκρών είναι ο Άχμεντ Μπαρακάτ, υψηλόβαθμο στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, και ο Μοχάμεντ Χαουασίν, διοικητής τοπικού βραχίονα της συγκεκριμένης οργάνωσης. Και οι δύο κατηγορούνταν για «τρομοκρατικές επιθέσεις» εναντίον Ισραηλινών.

Στις εικόνες από το σημείο της επίθεσης, διακρίνεται ένα κατεστραμμένο αυτοκίνητο και ένα δεύτερο όχημα που υπέστη μικρές ζημιές.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο Μαχμούντ Γκράγιεμπ αποτυπώνεται η στιγμή της επίθεσης σε έναν πολυσύχναστο δρόμο.

«Είδαμε ανθρώπινα μέλη να πετάγονται στον δρόμο», είπε. «Ένας άνδρας και η σύζυγός του, που επέβαιναν σε διερχόμενο αυτοκίνητο, σώθηκαν από θαύμα», συμπλήρωσε ο Γκράγιεμπ.

«Ξαφνικά σημειώθηκε έκρηξη κοντά στο αυτοκίνητό μου. Εξαιτίας της ισχυρής έκρηξης, το αυτοκίνητό μου έπιασε φωτιά», αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) o 30χρονος Αμίρ Αλσάμπα, οδηγός του δεύτερου οχήματος.

Από την έναρξη του πολέμου που πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, το Ισραήλ σφυροκοπεί τη Λωρίδα της Γάζας αλλά έχει εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του και στη Δυτική Όχθη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

