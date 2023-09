Τουρκία: Ποινή κάθειρξης 11.196 ετών στον ιδρυτή της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Thodex

Ο ιδρυτής της πλατφόρμας συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα Thodex, ο οποίος είχε διαφύγει από την Τουρκία με τα χρήματα των πελατών του, καταδικάσθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ σε κάθειρξη 11.196 ετών, μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Δύο αδελφοί του Φαρούκ Φατίχ Οζέρ, του κύριου κατηγορουμένου, καταδικάσθηκαν στην ίδια ποινή από το ίδιο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο ιδρυτής της πλατφόρμας Thodex, ο οποίος καταζητούνταν από την Ιντερπόλ, είχε συλληφθεί τον Αύγουστο 2022 στην Αλβανία, δεκάξι μήνες μετά τη διαφυγή του από την Τουρκία.

🇹🇷 Faruk Fatih Ozer, who ran #crypto exchange Thodex until it imploded in 2021 and fled to Albania, was sentenced to 11,196 years, 10 months and 15 days in prison by a Turkish court for crimes including fraud.



A judicial fine of $5 million approximately was also imposed. pic.twitter.com/BvQ8cfqmMj