Ένας χρόνος χωρίς τη βασίλισσα Ελισάβετ: Με διακριτικότητα θα την τιμήσει το Ηνωμένο Βασίλειο - «Περαστικός»… ο Χάρι Κόσμος 13:02, 08.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το 2026, εκατό χρόνια μετά την γέννησή της, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου για την βασίλισσα Ελισάβετ Β'