Τουρκία-Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Ζελένσκι

Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας των δύο ηγετών, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να σταματήσει η αιματοχυσία τόσο στην Ουκρανία όσο και στα Παλαιστινιακά Εδάφη και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη, αναφέρεται σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.
Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την ετοιμότητα της Τουρκίας να αναλάβει ξανά ρόλο μεσολαβητή και να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες.
