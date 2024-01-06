Τουρκία-Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Ζελένσκι

Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας των δύο ηγετών, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να σταματήσει η αιματοχυσία τόσο στην Ουκρανία όσο και στα Παλαιστινιακά Εδάφη και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη, αναφέρεται σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την ετοιμότητα της Τουρκίας να αναλάβει ξανά ρόλο μεσολαβητή και να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

