Νέος πρόεδρος του κεμαλικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) εξελέγη ο Οζγκιούρ Οζέλ, στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών, κατά το κρίσιμο 38ο συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του CHP έλαβε 812 ψήφους, έναντι του αντιπάλου του και νυν προέδρου του CHP, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, που πήρε 536 ψήφους.

Στον πρώτο γύρο της εκλογικής κούρσας ο Οζγκιούρ Οζέλ είχε τερματίσει πρώτος με τη θετική ψήφο 682 συνέδρων και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία για δύο μόνο ψήφους. Ο Οζέλ ήταν υποψήφιος της πτέρυγας που ζητά αλλαγή στο κόμμα, μετά την ήττα του CHP στις προεδρικές εκλογές του Μαΐου και είχε την υποστήριξη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, υποψήφιος των λεγόμενων προεδρικών, που κατήλθε στις εκλογές με το σύνθημα της ανανέωσης, είχε λάβει στον πρώτο γύρο 664 ψήφους.

Το CHP είναι το κόμμα που ίδρυσε ο Κεμάλ Ατατούρκ, λίγες μόλις εβδομάδες προτού ο ίδιος προχωρήσει στην ανακήρυξη της Τουρκικής Δημοκρατίας πριν από 100 χρόνια. Πρόκειται για την πολιτική δύναμη που κατ΄εξοχήν εκφράζει σήμερα την κεμαλική ιδεολογία στην Τουρκία.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 1974 στη Μαγνησία της δυτικής Τουρκίας. Είναι φαρμακοποιός στο επάγγελμα, με δράση σε συλλογικά όργανα των φαρμακοποιών στη γενέτειρα του και την Τουρκία. Από το 2011 εκλέγεται βουλευτής Μαγνησίας στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Διετέλεσε αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του CHP από τις 24 Ιουνίου 2015 έως τις 3 Ιουνίου 2023, όταν εξελέγη πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Στα 13 χρόνια που ήταν πρόεδρος του CHP, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου δεν κατόρθωσε να νικήσει σε καμία εκλογική αναμέτρηση τον πρόεδρο της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

