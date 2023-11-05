Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσία: Η Ουκρανία έπληξε ναυπηγείο στο Κερτς της Κριμαίας

Ένα πλοίο καταστράφηκε. Σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, οι 13 από τους 15 πυραύλους που εκτοξεύτηκαν καταστράφηκαν.

Πόλεμος στην Ουκρανία

Η Ουκρανία έπληξε σήμερα ένα ναυπηγείο στην πόλη Κερτς της Κριμαίας με 15 πυραύλους κρουζ, προκαλώντας ζημιές σε ένα πλοίο, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων που επικαλούνται το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο ανέφερε σε ανακοίνωση ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 13 από τους πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Κριμαία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark