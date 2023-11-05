Ρωσία: Η Ουκρανία έπληξε ναυπηγείο στο Κερτς της Κριμαίας

Η Ουκρανία έπληξε σήμερα ένα ναυπηγείο στην πόλη Κερτς της Κριμαίας με 15 πυραύλους κρουζ, προκαλώντας ζημιές σε ένα πλοίο, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων που επικαλούνται το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο ανέφερε σε ανακοίνωση ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 13 από τους πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.