Τουρκία: Εμπορικό πλοίο βυθίστηκε στη θάλασσα του Μαρμαρά - Τα έξι μέλη του πληρώματος αγνοούνται

Τρία πλοία της τουρκικής ακτοφυλακής έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να έχουν καταφέρει να εντοπίσουν το πλοίο

Τουρκία

Εμπορικό πλοίο με εξαμελές πλήρωμα βυθίστηκε σήμερα το πρωί στη θάλασσα του Μαρμαρά, νότια της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές.

Το εμπορικό πλοίο μήκους 69 μέτρων, που μετέφερε ξηρό φορτίο, εξέπεμψε σήμα κινδύνου λίγο μετά τις 06:30 (τοπική ώρα, 05:30 ώρα Ελλάδας) την ώρα που βρισκόταν στα ανοικτά του νησιού Ιμραλί, που βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από τις ακτές της Κωνσταντινούπολης, επεσήμανε το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών.

Σύμφωνα με τις αρχές, το εμπορικό πλοίο με σημαία Τουρκίας έπαψε να εκπέμπει σήμα στις 07:12 τοπική ώρα.

Τρία πλοία της τουρκικής ακτοφυλακής έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να έχουν καταφέρει να εντοπίσουν το πλοίο. Εκεί κοντά βρέθηκε άδειο σωσίβιο.

