Εμπορικό πλοίο με εξαμελές πλήρωμα βυθίστηκε σήμερα το πρωί στη θάλασσα του Μαρμαρά, νότια της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές.

Το εμπορικό πλοίο μήκους 69 μέτρων, που μετέφερε ξηρό φορτίο, εξέπεμψε σήμα κινδύνου λίγο μετά τις 06:30 (τοπική ώρα, 05:30 ώρα Ελλάδας) την ώρα που βρισκόταν στα ανοικτά του νησιού Ιμραλί, που βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από τις ακτές της Κωνσταντινούπολης, επεσήμανε το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών.

Bu sabah 06.30’da Marmara Denizi’nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır.



Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik… pic.twitter.com/E49wxcwMQF — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 15, 2024

Σύμφωνα με τις αρχές, το εμπορικό πλοίο με σημαία Τουρκίας έπαψε να εκπέμπει σήμα στις 07:12 τοπική ώρα.

Τρία πλοία της τουρκικής ακτοφυλακής έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να έχουν καταφέρει να εντοπίσουν το πλοίο. Εκεί κοντά βρέθηκε άδειο σωσίβιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.