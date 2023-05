«Φασιστική νοοτροπία, μίσος και στοχοποίηση»: Οργή στην Άγκυρα για το Charlie Hebdo με τον Ερντογάν να παθαίνει ηλεκτροπληξία

Οργή έχει προκαλέσει στην Άγκυρα το εξώφυλλο του γαλλικού περιοδικού Charlie Hebdo κατά του Ταγίπ Ερντογάν, με τις αντιδράσεις των στελεχών του Τούρκου προέδρου να μην κοπάζουν. Με τον Τούρκο πρόεδρο γυμνό σε μια μπανιέρα να παθαίνει ηλεκτροπληξία και τη λεζάντα «Εντογάν, μόνο η μοίρα μπορεί να τον εξαφανίσει» κυκλοφόρησε σήμερα το νέο εξώφυλλο του Charlie Hebdo. Το εξώφυλλο αναφέρεται στην νίκη του Ερντογάν στον α’ γύρο των βουλευτικών εκλογών.

Ο τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι ανέφερε: «Καταδικάζω έντονα τη στοχοποίηση του Προέδρου μας και της βούλησης του τουρκικού έθνους από το Charlie Hebdo υπό το πρόσχημα της ελευθερίας της έκφρασης. Το έθνος μας και εμείς βλέπουμε ποιοι, πού και πώς τους ενόχλησε η επιτυχία του Προέδρου μας στις 14 Μαΐου». «Το αγαπημένο μας έθνος θα δώσει την απαραίτητη απάντηση σε αυτή τη νοοτροπία για άλλη μια φορά στις 28 Μαΐου», είπε ο Οκτάι.



Το διαβόητο Charlie Hebdo, συνεχίζει να προσβάλλει το τουρκικό έθνος, δήλωσε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Υμνούν το κακό, καθώς πνίγονται πάντα στο δικό τους μίσος και κακία. Το καλό είναι ότι όσοι δεν μπορούν να νικήσουν την ελεύθερη βούληση του Τουρκικού Έθνους με διάφορα παιχνίδια, βασίζονται απελπισμένα στη μοίρα πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.



«Το γεγονός ότι όλες αυτές οι ομάδες μίσους στοχοποιούν τον Πρόεδρό μας είναι προϊόν της φασιστικής τους νοοτροπίας» δήλωσε από πλευράς του ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν (AKP) Ομέρ Τσελίκ.



«Το έθνος μας συνεχίζει να δίνει μαθήματα δημοκρατίας σε όλους αυτούς. Το έθνος μας απέδειξε για άλλη μια φορά τη δέσμευσή του στις δημοκρατικές αξίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ως ηγέτης που κέρδισε πολλές φορές τις εκλογές, ο Πρόεδρός μας έχει δείξει σε κάθε ευκαιρία τον σεβασμό του για τη δημοκρατική βούληση. Αφήνουμε τους φασίστες της Ευρώπης στο μίσος τους» ανέφερε ο Τσελίκ.

Ο Ιμπραήμ Καλίν, εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, χαρακτήρισε το περιοδικό «κουρέλι» και τόνισε ότι «στις 28 Μαϊου, το έθνος μας θα σας δώσει την καλύτερη απάντηση».

««Αφού το κουρέλι του Charlie Hebdo έχει τρελαθεί τόσο πολύ αυτό σημαίνει πως είμαστε στο σωστό δρόμο.Το κακό μερικές φορές είναι έτσι. Οδηγεί το καλό. Μην ανησυχείς CH. Το έθνος μας στις 28 Μαϊου, θα σας δώσει την καλύτερη απάντηση, με πιο δυνατή φωνή» δήλωσε ο Καλίν.

Από την πλευρά του, ο Φαχρετίν Αλτούν, διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, έκανε λόγο για «ανήθικο και απάνθρωπο σκίτσο » που δείχνει ότι «η μεγάλη επιτυχία του Προέδρου μας στις εκλογές της 14ης Μαΐου έκανε και αυτούς τους ανέντιμους να χάσουν τον ύπνο τους».

«Με το τελευταίο ανήθικο και απάνθρωπο σκίτσο κατά του προέδρου μας, το Charlie Hebdo απέδειξε για άλλη μια φορά στον κόσμο πόσο αηδιαστικό είναι. Φαίνεται ότι η μεγάλη επιτυχία του Προέδρου μας στις εκλογές της 14ης Μαΐου έκανε και αυτούς τους ανέντιμους να χάσουν τον ύπνο τους, να σκορπίσουν τις αρρωστημένες διαθέσεις τους και να κάνουν εμετό από την μνησικακία και το μίσος τους. Απευθύνομαι το Charlie Hebdo και τα παράγωγά του: Ό,τι και να κάνετε, δεν μπορείτε να εκφοβίσετε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δεν μπορείτε να μας απομακρύνετε από τον δρόμο μας. Καταδικάζουμε σθεναρά αυτή την ανηθικότητα και τους κοιτάμε με οίκτο στα μάτια καθώς αγωνίζονται σε αυτή την απόγνωση» τουίταρε ο Αλτούν.

