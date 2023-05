Τουλάχιστον 8 οι νεκροί από τη φονική κακοκαιρία στην Ιταλία - Απομακρύνθηκαν χιλιάδες άνθρωποι - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν - Ανυπολόγιστες καταστροφές - Ακυρώθηκε το γκραν πρι της Ίμολα - 14 ποτάμια έχουν υπερχειλίσει

Ο προσωρινός απολογισμός του κύματος κακοκαιρίας που έπληξε την ιταλική περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια είναι οχτώ νεκροί, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία των πυροσβεστών και της Πολιτικής Προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν, ενώ τα σχολεία της περιφέρειας παραμένουν κλειστά μέχρι νεωτέρας.

Massive floods and landslides after heavy rains in Emilia-Romagna region, Italy 🇮🇹



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/yY0dMMK1fg pic.twitter.com/5MKfciwiKs — Disaster News (@Top_Disaster) May 17, 2023

Η Πολιτική Προστασία της χώρας υπογραμμίζει ότι «η περιοχή που έχει πλημμυρίσει, με ανυπολόγιστες καταστροφές, είναι τεράστια και στην φάση αυτή κινδυνεύουν ακόμη και τα μέλη των σωστικών συνεργείων». Παράλληλα με τις πλημμύρες, υπάρχουν πολλές κατολισθήσεις που αποτελούν τεράστιο κίνδυνο και για όσους οδηγούν σε μικρούς επαρχιακούς δρόμους.

for those who are complaining about the cancellation of the Imola GP, these are the conditions that Emilia Romagna is currently facing pic.twitter.com/gbxn0SRKyn — 𝘮𝘦𝘭𝘪 𝘷𝘢𝘯 𝘴𝘶𝘯𝘴𝘩𝘪𝘯𝘦 🪷 (@gloriouspride) May 17, 2023

Η ιταλική πολιτική προστασία επέκτεινε τον «κόκκινο συναγερμό» στην Εμίλια Ρομάνα έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η οποία μεταβαίνει στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών που διεξάγεται στην Ιαπωνία, δήλωσε από την Αλάσκα ότι θα συγκληθεί το συντομότερο υπουργικό συμβούλιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την στήριξη των πληγέντων.

Είναι ενδεικτικό ότι έπεσαν βροχοπτώσεις μισού έτους σε 36 ώρες σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. 14 ποτάμια έχουν υπερχειλίσει από χθες το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Αναβλήθηκε το γκραν πρι της Ίμολα

Ακυρώθηκε το γκραν πρι της Ίμολα λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Ιταλία, όπως ανακοίνωσε επισήμως η διοργανώτρια αρχή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της F1, Στέφανο Ντομενικάλι τόνισε ότι «αυτή η πλημμύρα είναι μια τραγωδία, πρέπει να εγγυηθούμε την ασφάλεια και να μην δημιουργήσουμε πρόσθετα βάρη για τις αρχές»

Η ανακοίνωση της F1:

All my thoughts and prays with

the people in the Italian region

of Emilia Romagna 🇮🇹



We’re not racing there this weekend,

but hopefully we can get back soon.



Please stay safe!



Tutti i miei pensieri e preghiere

con le persone nella regione

italiana dell'Emilia Romagna.… https://t.co/X8C2Wsf04C — Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 17, 2023

Severe floods are widespread across Italy's Emilia Romagna region after heavy rains, with rescue operations underwayhttps://t.co/8xyWy2d9Fw pic.twitter.com/H5EQH9UBHj — Sky News (@SkyNews) May 17, 2023

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.