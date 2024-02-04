Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν το βράδυ του Σαββάτου ότι ο νεότερος απολογισμός των νεκρών από τον βομβαρδισμό αρτοποιείου στην κατεχόμενη πόλη Λισιτσάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, από τις ουκρανικές δυνάμεις, αυξήθηκε σε τουλάχιστον 20.
"Στο Λισιτσάνσκ, οι υπάλληλοι του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων βρήκαν τα πτώματα 20 ανθρώπων κάτω από τα ερείπια", έγραψε το υπουργείο στο Telegram.
Το υπουργείο είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι οι υπάλληλοί του διέσωσαν 10 ανθρώπους και τους παρέδωσαν στους γιατρούς.
- Πυρετώδεις διπλωματικές διαπραγματεύσεις για τη Γάζα: Συνάντηση του αρχηγού της ΜΙΤ με τον Ισμαήλ Χανίγια της Χαμάς στη Ντόχα
- ΗΠΑ: Χτυπήθηκαν 36 στόχοι σε 13 περιοχές στην Υεμένη σε αντίποινα για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα
- Οι ΗΠΑ διεξάγουν πλήγματα κατά έξι αντιπλοϊκών πυραύλων πλεύσης των Χούθι
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.