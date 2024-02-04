Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν το βράδυ του Σαββάτου ότι ο νεότερος απολογισμός των νεκρών από τον βομβαρδισμό αρτοποιείου στην κατεχόμενη πόλη Λισιτσάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, από τις ουκρανικές δυνάμεις, αυξήθηκε σε τουλάχιστον 20.

"Στο Λισιτσάνσκ, οι υπάλληλοι του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων βρήκαν τα πτώματα 20 ανθρώπων κάτω από τα ερείπια", έγραψε το υπουργείο στο Telegram.

Το υπουργείο είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι οι υπάλληλοί του διέσωσαν 10 ανθρώπους και τους παρέδωσαν στους γιατρούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

