Ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν, συναντήθηκε με τον επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια και αντιπροσωπεία της οργάνωσης στην πρωτεύουσα Ντόχα του Κατάρ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα, η ανταλλαγή κρατουμένων, η κατάπαυση του πυρός, η παροχή ανθρωπιστικών αναγκών και τρόποι τερματισμού της πολιορκίας, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Οι δύο πλευρές επισήμαναν ότι η ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ αποτελεί τη βάση για σταθερότητα στην περιοχή, αναφέρουν τουρκικές πηγές.

Παράλληλα, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς στον Λίβανο δήλωσε χθες Σάββατο ότι το κίνημά του είναι ανοικτό στις συνομιλίες για να τερματιστεί η ισραηλινή «επίθεση» στη Λωρίδα της Γάζας, προσθέτοντας πως είναι ακόμη πρόωρο να γίνεται λόγος για συμφωνία να κηρυχθεί νέα ανακωχή.

Σχέδιο συμφωνίας για δεύτερη ανακωχή ανάμεσα στο Ισραήλ και στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, που καταρτίστηκε από τους μεσολαβητές, το Κατάρ, την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, προβλέπει κυρίως την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά σωφρονιστικά καταστήματα.

«Η Χαμάς επανέλαβε ότι είναι έτοιμη να συζητήσει κάθε πρωτοβουλία (...) που θα τερματίσει τη βάρβαρη επίθεση εναντίον του λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο Οσάμα Χαμντάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βηρυτό.

Επιβεβαίωσε πως το Κίνημα Ισλαμικής Αντίστασης έλαβε την πρόταση για να κηρυχθεί ανακωχή, προσθέτοντας πως λείπουν σημαντικές λεπτομέρειες. Αυτή «η πρόταση είναι συμφωνία πλαίσιο που πρέπει να μελετηθεί (...) Δεν μπορεί ακόμα να γίνεται λόγος για συμφωνία».

Αφού εξεταστεί διεξοδικά, «θα ανακοινώσουμε τη θέση μας, η οποία θα είναι βασισμένη (...) στη βούλησή μας να τερματιστεί το ταχύτερο δυνατό η επίθεση εναντίον του λαού μας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς, η πρώτη φάση της πρότασης προβλέπει πως θα κηρυχθεί ανακωχή με διάρκεια έξι εβδομάδων και θα απελευθερωθούν 200 ως 300 παλαιστίνιοι φυλακισμένοι σε αντάλλαγμα για 35 ως 40 ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, ενώ θα εισέρχονται καθημερινά στον θύλακο 200 ως 300 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

