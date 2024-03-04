Τουλάχιστον 10 νεκροί σε μαζική απόδραση κρατουμένων από τη μεγαλύτερη φυλακή της Αϊτής

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μαζικής απόδρασης χιλιάδων κρατουμένων στην Pénitencier National, τη μεγαλύτερη φυλακή της Αϊτής, στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου και ανακοίνωσε ΜΚΟ.

«Καταμετράμε πολλά πτώματα φυλακισμένων», είπε στο πρακτορείο ο Πιερ Εσπεράνς, εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Δικτύου Υπεράσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Réseau national de défense des droits humains, RNDDH), εξηγώντας ότι μόλις περίπου εκατό κρατούμενοι απέμεναν στη φυλακή χθες Κυριακή, από τους περίπου 3.800 που βρίσκονταν έγκλειστοι εκεί πριν από την επίθεση βαριά οπλισμένων συμμοριών.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που μετέβη επιτόπου χθες το πρωί είδε τουλάχιστον δέκα πτώματα γύρω από τη φυλακή. Κάποια από τα θύματα έφεραν εμφανή τραύματα από σφαίρες, σημείωσε ο ρεπόρτερ.

Μπόρεσε να μπει μέσα στη φυλακή, η πύλη της οποίας ήταν «ανοικτή» και να δει πως μέσα στο κέντρο κράτησης δεν υπήρχε «σχεδόν κανείς».

Τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, αστυνομικοί «προσπάθησαν να απωθήσουν επίθεση συμμοριών εγκληματιών εναντίον της Pénitencier National και της (φυλακής) Croix des Bouquets», ανέφερε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Αριέλ Ανρί σε ανακοίνωσή της.

«Η επίθεση αυτή εναντίον των κέντρων κράτησης προκάλεσε πολλούς τραυματισμούς μεταξύ των κρατουμένων και του προσωπικού της διεύθυνσης σωφρονιστικών καταστημάτων», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση κατήγγειλε τις εφόδους «των βαριά οπλισμένων εγκληματιών που ήθελαν με κάθε κόστος να απελευθερώσουν τους φυλακισμένους, κυρίως για απαγωγές, φόνους και άλλα σοβαρά εγκλήματα» και «δεν δίστασαν να εκτελέσουν πολίτες, να πυρπολήσουν και να λεηλατήσουν ιδιωτικά και δημόσια αγαθά».

Παραμένει ασαφές σε αυτό το στάδιο πόσοι έγκλειστοι μπόρεσαν να αποδράσουν από τη φυλακή Κρουά ντε Μπουκέ, σημείωσε ο Πιερ Εσπεράνς.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, παραμένει βυθισμένη σε σοβαρή κρίση, πολιτική, ανθρωπιστική και ασφαλείας, που επιτάθηκε μετά τη δολοφονία του προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ το 2021. Πάνοπλες συμμορίες έχουν πάρει τον έλεγχο μεγάλου μέρους της επικράτειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

