«Τώρα είναι η ώρα του πολέμου»: Έτοιμο για τη μεγάλη επίθεση το Ισραήλ

Όλα δείχνουν ότι πλησιάζει η ώρα της μεγάλης, «σαρωτικής» όπως την χαρακτήρισε ο Νετανιάχου, ισραηλινής χερσαίας επίθεσης κατά της Χαμάς. Η κινητικότητα τις τελευταίες ώρες δείχνει ότι έρχονται εξελίξεις, «η Γάζα δεν θα είναι πια ίδια» δηλώσεις ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, «το ISIS της Γάζας θα εξαλειφθεί από προσώπου γης» είπε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Την ίδια ώρα ο αριθμός των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας αυξήθηκε στους 1.200, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, καθώς πολλαπλασιάστηκαν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον παλαιστινιακό θύλακα όπου κυβερνά το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Ο αριθμός των μαρτύρων έφθασε τους περίπου 1.200 και ο αριθμός των τραυματιών τους περίπου 5.600», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου στη Γάζα, την έκτη ημέρα μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εν μέσω ισραηλινών επιχειρήσεων αντιποίνων.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, συνεχίστηκε το ισραηλινό σφυροκόπημα εναντίον στόχων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, από τις επιδρομές του Ισραήλ σκοτώθηκαν 15 άτομα.

Συνολικά οι νεκροί και στις δύο πλευρές ξεπερνούν τους 2.300.

Στο χθεσινοβραδινό δραματικό διάγγελμά του ο Νετανιάχου είπε ότι η μοίρα του Ισραήλ «κρέμεται από μια κλωστή».

Ανακοινώνοντας την συγκρότηση κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης, με τον επικεφαλής του κεντρώου αντιπολιτευόμενου κόμματος «Εθνική Ενότητα» Μπένι Γκαντζ στο πλευρό του, ο Νετανιάχου επισήμανε πως «παραμερίζουμε όλες τις διαφορές μας για να πολεμήσουμε έναν εχθρό χειρότερο από το Ισλαμικό Κράτος».

Ανακοινώνοντας τον σχηματισμό της κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης με την προσθήκη του κόμματος Εθνικής Ενότητας, ο πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι το Ισραήλ αντεπιτίθεται. «Κάθε μέλος της Χαμάς είναι ένα πτώμα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την υποστήριξη των ΗΠΑ «κρίσιμης σημασίας» για τον αγώνα του Ισραήλ.

