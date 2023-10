Καταπέλτης το Charlie Hebdo για τη Χαμάς: Το σκίτσο με τα αιματοβαμμένα χέρια με τα χρώματα της Παλαιστίνης Κόσμος 10:29, 12.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Έως πού θα φτάσει επιτέλους η βαρβαρότητα του Ισραήλ;» αναρωτιέται ειρωνικά το γαλλικό περιοδικό