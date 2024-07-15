Ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβε και επίσημα το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για την υποψηφιότητα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, μία ημέρα μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Ο Αμερικανός πολιτικός και επιχειρηματίας, ανακοίνωσε παράλληλα και τον Τζ. Ντ. Βανς ως υποψήφιο αντιπρόεδρό του, ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβε από το ξεκίνημα της διαδικασίας αρκετές ψήφους για να γίνει υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία, με την αντιπροσωπεία από τη Φλόριντα να τον βάζει στην κορυφή.

Ο Τζ. Ντ Βανς, Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής από το Οχάιο , υπήρξε κάποτε σφοδρός επικριτής του πρώην προέδρου, ο οποίος εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο ένθερμους υπερασπιστές του.

Η ανακοίνωση, που μεταδόθηκε στους ιστότοπους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Τραμπ, Truth, έγινε κατά την έναρξη του τετραήμερου Εθνικού Συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι.

« Μετά από μακρά συζήτηση και σκέψη, και λαμβάνοντας υπόψη τα τεράστια ταλέντα πολλών άλλων, αποφάσισα ότι το άτομο που ταιριάζει καλύτερα στη θέση του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο γερουσιαστής JD Vance της Μεγάλης Πολιτείας του Οχάιο» έγραψε στην ανακοίνωσή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Επόμενη ενέργεια είναι να οριστεί από τον κυβερνήτη του Οχάιο, Μάικ Ντιβάιν ο αντικαταστάτης του Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.