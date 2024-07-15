Ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβε και επίσημα το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για την υποψηφιότητα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, μία ημέρα μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Ο Αμερικανός πολιτικός και επιχειρηματίας, ανακοίνωσε παράλληλα και τον Τζ. Ντ. Βανς ως υποψήφιο αντιπρόεδρό του, ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβε από το ξεκίνημα της διαδικασίας αρκετές ψήφους για να γίνει υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία, με την αντιπροσωπεία από τη Φλόριντα να τον βάζει στην κορυφή.
Ο Τζ. Ντ Βανς, Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής από το Οχάιο , υπήρξε κάποτε σφοδρός επικριτής του πρώην προέδρου, ο οποίος εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο ένθερμους υπερασπιστές του.
Η ανακοίνωση, που μεταδόθηκε στους ιστότοπους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Τραμπ, Truth, έγινε κατά την έναρξη του τετραήμερου Εθνικού Συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι.
«Μετά από μακρά συζήτηση και σκέψη, και λαμβάνοντας υπόψη τα τεράστια ταλέντα πολλών άλλων, αποφάσισα ότι το άτομο που ταιριάζει καλύτερα στη θέση του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο γερουσιαστής JD Vance της Μεγάλης Πολιτείας του Οχάιο» έγραψε στην ανακοίνωσή του ο Ντόναλντ Τραμπ.
Επόμενη ενέργεια είναι να οριστεί από τον κυβερνήτη του Οχάιο, Μάικ Ντιβάιν ο αντικαταστάτης του Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς.
