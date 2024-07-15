Η «εμβληματική» όπως ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε φωτογραφία από τη στιγμή που έχει σηκωμένο γροθιά το δεξί του χέρι ενώ αιμορραγεί από το αφτί λίγα μόλις λεπτά μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του πωλείται πλέον και σε... μπλουζάκι στην Κίνα.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία που κάνει από χθες το γύρο του κόσμου σε σάιτ, πρωτοσέλιδα εφημερίδων και στην ίδια την ιστοσελίδα του Αμερικανού πρώην προέδρου πλέον είναι διαθέσιμη και σε μπλουζάκια στο ηλεκτρονικό εμπόριο με κόστος μόλις 4 δολάρια

Το Σαββατοκύριακο, οι Κινέζοι λιανοπωλητές άρχισαν να δραστηριοποιούνται στο Taobao και στο JD.com, τις δύο μεγαλύτερες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου της χώρας, για να επωφεληθούν από τις εικόνες που κυκλοφόρησαν μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ.

«Make America Great Again», έγραφε ένα μπλουζάκι, «Η σκοποβολή με κάνει πιο δυνατό», γράφει ένα άλλο.

Τα μπλουζάκια κυκλοφορούν με διάφορα στιγμιότυπα τυπωμένα πάνω από εκείνη τη στιγμή της απόπειρας κατά του Τραμπ συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφίας που τράβηξε ο φωτογράφος του Associated Press, Evan Vucci.

Μάλιστα πολλά από τα μπλουζάκια έχουν γίνει ανάρπαστα με ορισμένα να έχουν γίνει ακόμα και δυσεύρετα.

«Το Associated Press είναι περήφανο για τη φωτογραφία του Evan Vucci και αναγνωρίζει τον αντίκτυπό της», δήλωσε η Lauren Easton, αντιπρόεδρος εταιρικής επικοινωνίας του AP. «Επιπλέον, διατηρούμε τα δικαιώματά μας σε αυτήν την ισχυρή εικόνα».

Παρά το γεγονός πως στους ιστότοπους φαίνεται ότι ορισμένα μπλουζάκια έχουν εξαντληθεί κάποια καταστήματα παρέχουν κρυφούς συνδέσμους με τα εμπορεύματά τους χρησιμοποιώντας ένα ψευδώνυμο στα κινέζικα για το Τραμπ.

Ένας δημοσιογράφος του AP μπόρεσε να παραγγείλει ένα μπλουζάκι με ένα στιγμιότυπο πάνω έναντι 8 δολαρίων παρόλο που ο αρχικός σύνδεσμος έλεγε ότι δεν ήταν πλέον διαθέσιμο. Ένας εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών είπε ότι παραβιάζει τους κανονισμούς, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά στη συνέχεια έδωσε έναν σύνδεσμο για να παραγγείλει ο δημοσιογράφος το μπλουζάκι.

Οι αναζητήσεις στους κινεζικούς ιστότοπους γινόταν με το ψευδώνυμο Trump Jianguo, το παρατσούκλι δηλαδή του Τραμπ στο κινεζικό διαδίκτυο όταν ήταν στην εξουσία.

Πηγή: skai.gr

