Συρία: Νεκρός επιχειρηματίας-συνεργάτης του Άσαντ σε επίθεση ισραηλινού drone

Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός ισραηλινού πλήγματος νωρίτερα σήμερα σε επαρχιακό δρόμο της δυτικής Συρίας, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Μπαρά αλ Κάτερζι στην περιοχή Σαμπούρα, κοντά στη Δαμασκό, σκοτώνοντας τον ίδιο και εκείνον που τον συνόδευε», αναφέρει το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επισημαίνοντας ότι ο επιχειρηματίας συνδέεται με το «Μέτωπο για την Απελευθέρωση του Γκολάν» που δημιουργήθηκε από τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου και διεξάγει επιχειρήσεις κατά του Ισραήλ από τη νότια Συρία.

Ο Μπαρά αλ Κάτερζι είχε οικοδομήσει μαζί με τον αδερφό του, Χουσάμ, μια επιχειρηματική αυτοκρατορία που σχετίζεται με το πετρέλαιο, τις μεταφορές και τον κατασκευαστικό τομέα. Οι αδερφοί Κάτερζι και οι εταιρείες τους υπόκεινται σε αμερικανικές κυρώσεις, μεταξύ άλλων για «διευκόλυνση μεταφοράς πετρελαίου και χρηματοδότησης του συριακού καθεστώτος», σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη Συρία από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη γειτονική του χώρα, πριν από 13 χρόνια, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν και θέσεις του συριακού στρατού. Κλιμάκωσε τις επιθέσεις μετά την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς, τον οποίο πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

