Η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καθώς την Πέμπτη 18 Ιουλίου θα διεξαχθεί η μυστική ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα κρίνει εάν θα παραμείνει στο τιμόνι της Κομισιόν για δεύτερη θητεία.

Οι διεργασίες και οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να εξασφαλίσει 361 ψήφους σε σύνολο 720 βουλευτών που χρειάζεται για να εκλεγεί.

Σημειώνεται ότι η φον ντερ Λάιεν εξελέγη το 2019 με τις ψήφους από το δικό της Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τους Σοσιαλιστές και τους φιλελεύθερους.

Μαζί οι τρεις κεντρώες ομάδες θα μπορούσαν να της δώσουν πλειοψηφία περίπου 50 ευρωβουλευτών, αλλά μόνο εάν όλοι οι ευρωβουλευτές την ψηφίσουν στη μυστική ψηφοφορία, αλλά αναμένεται να έχει απώλειες.

Παράλληλα, το ΕCR της Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε τους ευρωβουλευτές του να ψηφίσουν κατά βούληση και εκτιμάται ότι και από εκεί θα λάβει κάποιες ψήφους η φον ντερ Λάιεν, όπως επίσης και από τους Πράσινους.

Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την προεδρία της Κομισιόν περιλαμβάνει επίσης τον Αντόνιο Κότσα για πρόεδρο του Συμβουλίου και την Κάγια Κάλας για Ύπατη Εκπρόσωπο. Εφόσον η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν εκλεγεί παύει να ισχύει η συμφωνία και για τα υπόλοιπα πρόσωπα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.