Νέες προειδοποιήσεις Ραϊσί: Το Ισραήλ μπορεί να «αναγκάσει τους πάντες να αναλάβουν δράση»

Νέες προειδοποιήσεις για διάχυση του πολέμου εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί ο οποίος υποστήριξε ότι οι κινήσεις του Ισραήλ έχουν «περάσει τις κόκκινες γραμμές, κάτι που μπορεί να αναγκάσει όλους να αναλάβουν δράση».

Γράφοντας στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) την Κυριακή, πρόσθεσε ο Ραϊσί: «Η Ουάσιγκτον μας ζητά να μην κάνουμε τίποτα, αλλά συνεχίζουν να παρέχουν ευρεία υποστήριξη στο Ισραήλ. Οι ΗΠΑ έστειλαν μηνύματα στον Άξονα της Αντίστασης αλλά έλαβαν σαφή απάντηση στο πεδίο της μάχης».

Ως «άξονας αντίστασης» αναφέρεται σε ένα δίκτυο δυνάμεων που υποστηρίζονται από το Ιράν σε όλη τη Μέση Ανατολή, μέρος του οποίου είναι η Χαμάς.

Οι αρχές των ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει το Ιράν να μείνουν έξω από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, καθώς επιθυμούν να σταματήσουν μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

