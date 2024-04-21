Την απομάκρυνση του γενικού συμβούλου, Έριχ Άντερσον, φαίνεται να έχει αποφασίσει η TikTok μετά την έγκριση του νομοσχεδίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων που προβλέπει την απαγόρευση ή την πώληση της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ο Έριχ Άντερσεν, ο γενικός σύμβουλος του TikTok και της κινεζικής μητρική εταιρείας της εφαρμογής, ByteDance Ltd. , με έδρα τις ΗΠΑ, ήταν επικεφαλής των συνομιλιών με την αμερικανική κυβέρνηση στην διάρκεια των οποίων καλείτο να αποδείξει τις προσπάθειες της εταιρείας για τη διακοπή των δεσμών με την Κίνα.

Το νέο νομοσχέδιο, το οποίο θα δίνει προθεσμία ενός χρόνου στην ByteDance για να πουλήσει την εφαρμογή, κέρδισε την υποστήριξη της προέδρου της Επιτροπής Εμπορίου της Γερουσίας των ΗΠΑ, Maria Cantwell, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να εγκριθεί από τη γερουσία.

Το TikTok βρίσκεται εδώ και μήνες στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών, με πολλούς αξιωματούχους να εκτιμούν ότι η πλατφόρμα επιτρέπει στο Πεκίνο να κατασκοπεύει και να χειραγωγεί τους 170 εκατομμύρια χρήστες της στις ΗΠΑ, κάτι που η εταιρεία διαψεύδει κατηγορηματικά.

Η εταιρεία έχει επανειλημμένα διαβεβαιώσει ότι δεν έχει λάβει τέτοιου είδους αιτήματα από το Πεκίνο και τονίζει ότι, ακόμη κι αν αυτό συμβεί, θα αρνηθεί να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα χρηστών της.



Πηγή: skai.gr

