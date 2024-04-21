ΝΑΤΟϊκή βόμβα ενός τόνου εξουδετερώθηκε στην πόλη Νις της Σερβίας

Βόμβα ενός τόνου η οποία είχε μείνει από τους ΝΑΤΟϊκούς βομβαρδισμούς κατά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας το 1999, μεταφέρθηκε με ασφάλεια εκτός της πόλης Νις.

Η βόμβα εντοπίστηκε σε εργοτάξιο του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου στη Νις κατά τη διάρκεια εργασιών ανάπλασης.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν και σήμερα το πρωί εκκενώθηκε όλος ο πληθυσμός γύρω από το πάρκο.

Η βόμβα εξουδετερώθηκε από πυροτεχνουργούς και μεταφέρθηκε με φορτηγό έξω από την πόλη. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας, πρόκειται για βόμβα 1.000 κιλών, με 430 κιλά εκρηκτική γόμωση. Η βόμβα θα καταστραφεί με υπόγεια τεχνητή έκρηξη, σε ελεγχόμενο χώρο, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ταυτόχρονα καλούνται όλοι οι κάτοικοι της περιοχής να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

«Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες βόμβες που έχουμε απενεργοποιήσει μέχρι σήμερα. Είναι ένα ισχυρό φονικό όπλο», δήλωσε ο Λούκα Τσάουσιτς, βοηθός υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του Τμήματος αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.