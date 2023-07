To Ρεύμα του Κόλπου στο Μεξικό θα μπορούσε να καταρρεύσει αυτόν τον αιώνα - Τι σημαίνει για το περιβάλλον (Δείτε βίντεο)

Your browser does not support the audio element.

Το ρεύμα του Ατλαντικού Ωκεανού που κρατά ζεστά μεγάλα μέρη της Ευρώπης θα μπορούσε να καταρρεύσει οποιαδήποτε στιγμή τις επόμενες δεκαετίες, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε την Τρίτη

Το τέλος του κόσμου όπως τον ξέρουμε, όπως επισημαίνουν επιστήμονες θα μπορούσε να σηματοδοτήσει η κατάρρευση του ρεύματος του Κόλπου στο Μεξικό, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

Gulf stream could collapse as early as 2025

This would have disastrous consequences around world, severely disrupting rains that billions of people depend on for food in India, South America and west Africa

Increase storms and drop temperatures in Europe https://t.co/OB2iCxLiEB pic.twitter.com/IfLozAN7dg — GO GREEN (@ECOWARRIORSS) July 25, 2023

Μια κατάρρευση του «Μεσημβρινού Ανατρεπόμενου Ρεύματος του Ατλαντικού (Atlantic Meridional Overturning Current (AMOC) είναι πιθανό να συμβεί «γύρω στα μέσα του αιώνα σύμφωνα με το τρέχον σενάριο μελλοντικών εκπομπών», ίσως ακόμα και μέχρι το 2025 και όχι αργότερα από το 2095, είπαν οι Peter Ditlevsen και Susanne Ditlevsen από το Πανεπιστήμιο του Κοπεγχάγη σε μια μελέτη τους στο Nature Communications.

Το AMOC είναι μία περίπλοκη σύνθεση ρευμάτων η οποία μεταφέρει θερμό νερό από την τροπική ζώνη προς τον Βόρειο Ατλαντικό, όπου το νερό ψύχεται, γίνεται πιο αλμυρό και εισέρχεται βαθιά στον ωκεανό, πριν εξαπλωθεί προς τα νότια. . Ως αποτέλεσμα, η Αγγλία, που βρίσκεται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με τον Καναδά, είναι πολύ πιο ζεστή.

Gulf Stream | AMOC



1/ Gulf Stream: A strong ocean current that brings warm water from the Gulf of Mexico into the Atlantic Ocean. It extends all the way up the eastern coast of the United States and Canada. (Source: NOAA SciJinks)@dpcarrington https://t.co/3fIXsyyzWi pic.twitter.com/hU69GqiV9O — 𝙰𝙽𝙳𝚁𝙴 𝙼. 𝙲𝙷𝙰𝙽𝙶 (@AndreMChang) July 25, 2023

Η ξαφνική κατάρρευσή του είναι μια μακροχρόνια πρόβλεψη για την κλιματική αλλαγή, αλλά υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ των επιστημόνων ως προς το εάν και πότε θα μπορούσε να συμβεί. Δεν υπάρχει διαφωνία σχετικά με τις συνέπειες εάν επρόκειτο να συμβεί μια κατάρρευση.

«Μια κατάρρευση του AMOC θα ήταν καταστροφική», δήλωσε ο Τζόναθαν Μπάμπερ, διευθυντής του Κέντρου Παγετώνων του Μπρίστολ, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη. Προειδοποίησε ωστόσο ότι άλλες «εύλογες» υποθέσεις στη μοντελοποίηση από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη θα οδηγούσαν σε «ένα διαφορετικό συμπέρασμα».

Σύμφωνα με την έρευνα, η ισχύς των ρευμάτων εξαρτάται από την θερμοκρασία και την ποσότητα αλατιού του νερού, τα οποία επηρεάζονται λόγω της κλιματικής κρίσης. Όταν οι ωκεανοί θερμαίνονται και οι πάγοι λιώνουν, περισσότερο γλυκό νερό εισρέει στον ωκεανό και μειώνει την πυκνότητα του νερού, καθιστώντας το λιγότερο ικανό να βυθιστεί. Όταν τα νερά γίνονται πολύ γλυκά, πολύ θερμά ή και τα δύο, «ο ιμάντας μεταφοράς» σταματά.

#Copernicus for #earth sciences



The Gulf Stream is a powerful warm water oceanic current which flows from the Gulf of Mexico towards Europe



Better understanding its dynamics & its influence on Earth's climate is key#CopernicusMarine contributes key #OpenData to this research pic.twitter.com/jbYK7EcgK7 — Copernicus EU (@CopernicusEU) January 11, 2023



Αυτό ήταν πίσω από μια παρατηρούμενη επιβράδυνση των ρευμάτων που ρυθμίζουν τις θάλασσες στις ακτές του Ατλαντικού της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, σημείωσε η μελέτη του Ditlevsens. «Αυτό είναι πράγματι ένα ανησυχητικό αποτέλεσμα, το οποίο θα πρέπει να απαιτεί γρήγορα και αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου», είπε το ζευγάρι.

Ωστόσο, η Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) διαπίστωσε πρόσφατα ότι το ρεύμα ήταν απίθανο να σταματήσει ξαφνικά αυτόν τον αιώνα. «Η εργασία δεν παρέχει κανένα λόγο να αλλάξει η αξιολόγηση της [IPCC]», δήλωσε ο Jochem Marotzke από το Max-Planck-Institute for Meteorology στο Αμβούργο.

Ενώ μια ξαφνική κατάρρευση εξακολουθεί να θεωρείται απίθανη από πολλούς επιστήμονες, υπάρχει ευρεία συμφωνία ότι το ρεύμα γίνεται πιο ασταθές. Αυτό από μόνο του θα μπορούσε να έχει συνέπειες που είναι ελάχιστα κατανοητές, είπε ο Levke Caesar από το Πανεπιστήμιο της Βρέμης, που κυμαίνονται από χειρότερες χειμερινές καταιγίδες στη Βρετανία έως σκληρότερους καύσωνες στην Ευρώπη.



