Το καλοκαίρι στην Ιαπωνία και ο χειμώνας στην Αυστραλία ήταν οι πιο ζεστοί που έχουν καταγραφεί ποτέ Περιβάλλον 12:51, 01.09.2023

Στην Ινδία, ο Αύγουστος ήταν ο πιο ζεστός και ξηρός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ, ανακοίνωσε η ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία