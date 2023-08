Δάσος της Δαδιάς: Εκατοντάδες ζώα κάηκαν ζωντανά και τα υπόλοιπα θα δυσκολευτούν να γυρίσουν πίσω - Θλιβερό βίντεο από τα «καμμένα» Ελλάδα 11:03, 31.08.2023 linkedin

Συνολικά έχει καεί περισσότερο από το μισό της έκτασης του εθνικού Δρυμού - Αρκετά είδη της άγριας πανίδας κάηκαν επειδή δεν μπόρεσαν να διαφύγουν από το μέτωπο της πυρκαγιάς