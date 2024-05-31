Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση κατά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Αϊζενχάουερ στην Ερυθρά Θάλασσα ως απάντηση στα αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα στην Υεμένη, σύμφωνα με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο, Γιαχία Σαρί.

Οι αμερικανικές και οι βρετανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν έξι επιδρομές κατά των Χούθι κατά τις οποίες σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι και 41 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων αμάχων, είπε ο Σάρι σε τηλεοπτική δήλωση. Σε απάντηση οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν, Χούθι, απείλησαν την Παρασκευή με κλιμάκωση των επιθέσεων κατά της ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα.

⚡️⭕️🔻 #YEMEN STRIKES THE USS EISENHOWER AIRCRAFT CARRIER :



Statement by the Armed Forces :



Τα πλήγματα στην επαρχία της Χοντέιντα στόχευσαν το λιμάνι Σαλίφ, ένα κτίριο ραδιοφώνου στην περιοχή Αλ Χοκ, τον καταυλισμό Γκαλίφα και δύο σπίτια, είπε ο Σαρί.

Οι στρατιωτικοί των ΗΠΑ και της Βρετανίας δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επιδρομές εναντίον στόχων των Χούθι στην Υεμένη την Πέμπτη στο πλαίσιο της επιχείρησης αποτροπής για τη συνέχιση της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας έπληξαν 13 στόχους σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι η κοινή επιχείρηση είχε στόχο τρεις τοποθεσίες στο λιμάνι της Χοντέιντα της Ερυθράς Θάλασσας, όπου, όπως είπε, αποθηκεύονταν drones και όπλα επιφανείας-αέρος.

«Όπως πάντα, δόθηκε η μέγιστη προσοχή στον σχεδιασμό των επιδρομών για να ελαχιστοποιηθεί κάθε κίνδυνος για τους αμάχους ή τις μη στρατιωτικές υποδομές», δήλωσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι, Μοχάμεντ Αμπντελσαλάμ, χαρακτήρισε τα χτυπήματα «βίαιη επίθεση» κατά της Υεμένης ως τιμωρία για την υποστήριξή της στη Γάζα.

Στην Τεχεράνη, το Ιράν καταδίκασε τις επιδρομές ως «παραβιάσεις της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Υεμένης..., των διεθνών νόμων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

«Οι επιτιθέμενες κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας είναι υπεύθυνες για τις συνέπειες αυτών των εγκλημάτων κατά του λαού της Υεμένης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Νάσερ Καναάνι.

Οι Χούθι, που ελέγχουν την πρωτεύουσα και τις πολυπληθέστερες περιοχές της Υεμένης, έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα από τον Νοέμβριο σε ένδειξη αλληλεγγύης για τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, προκαλώντας τα αντίποινα των ΗΠΑ και της Βρετανίας από τον Φεβρουάριο.



Πηγή: skai.gr

