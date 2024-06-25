To Iσραήλ «δείχνει» Λίβανο

Ήταν η πρώτη συνέντευξη που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ παραχώρησε σε ισραηλινό μέσο ενημέρωσης από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε έτοιμος για συμφωνία, αλλά ξεκαθάρισε ότι είναι ανοικτός, μόνον, σε μία μερική συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, η οποία δεν συνεπάγεται το τέλος του πολέμου.

Πιο αναλυτικά, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ μιλώντας την Κυριακή στο ισραηλινό Κανάλι 14 εξήγησε ότι «είμαστε προετοιμασμένοι για μία μερική συμφωνία, αυτό δεν αποτελεί μυστικό, η οποία θα επιτρέψει την επιστροφή κάποιων από τους ομήρους» που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα. Παρ’ όλα αυτά, προσέθεσε, ότι «είμαστε δεσμευμένοι να συνεχίσουμε τον πόλεμο, προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο εξόντωσης της Χαμάς. Δεν είμαι διατεθειμένος να τον εγκαταλείψω».

Αυτές οι δηλώσεις Νετανιάχου δεν απέχουν πολύ από τη θέση που επιμένει να παρουσιάζει το Ισραήλ σε ό,τι αφορά στις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, ωστόσο, η χρονική στιγμή είναι ευαίσθητη.

Βέβαια, μιλώντας εκ νέου τη Δευτέρα στο ισραηλινό κοινοβούλιο ο πρωθυπουργός της χώρας τόνισε ότι η θέση του δεν έχει αλλάξει και ότι παραμένει αφοσιωμένος στην πρόταση την οποία έναν μήνα πριν περιέγραψε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο ισραηλινό.

Οι δηλώσεις του όμως στο ισραηλινό Κανάλι 13 είχαν ήδη ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στο Ισραήλ με τις οικογένειες των ομήρων να αντιδρούν δημοσιεύοντας νέο βίντεο με σκληρές εικόνες από την απαγωγή τριών τον περασμένο Οκτώβριο. «Οφείλουμε να εγκρίνουμε και να εφαρμόσουμε μία συμφωνία χάρη στην οποία θα επιστρέψουν όλοι οι όμηροι πίσω – οι ζωντανοί αλλά και οι νεκροί για να ταφούν», ανέφεραν σε σχετική τους ανακοίνωση.

Την ίδια στιγμή, ο αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Χέρτζι Χαλέβι, είπε ότι «πλησιάζουμε στο σημείο όπου μπορούμε να πούμε πως έχουμε διαλύσει ότι αυτή ηττήθηκε όχι με την έννοια ότι δεν υπάρχουν άλλοι τρομοκράτες, αλλά με την έννοια ότι δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί ως μαχητική μονάδα».

Από την πλευρά του ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη συνέντευξη που παραχώρησε υπογράμμισε ότι μόλις τελειώσουν οι έντονες μάχες στη Γάζα, το Ισραήλ θα μπορέσει να αναπτύξει περισσότερες δυνάμεις κατά μήκος των βόρειων συνόρων του με τον Λίβανο.

Εξήγησε δε ότι η μετακίνηση στρατευμάτων στα σύνορα με τον Λίβανο θα γίνει «πρώτα και κύρια για αμυντικούς σκοπούς», αλλά θα επιτρέψει σε δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους Ισραηλινούς να επιστρέψουν πίσω στα σπίτια τους.

Χθες, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοαβ Γκαλάντ, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχε συνάντηση με τον Έιμος Χόχσταϊν, ανώτερο σύμβουλο του Τζο Μπάιντεν και σύμφωνα με πληροφορίες επεσήμανε ότι ο πόλεμος στη Γάζα περνά σε νέα φάση, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει και τις εχθροπραξίες με τη Χεζμπολάχ. Επανέλαβε δε την απαίτηση οι δυνάμεις της σιιτικής φιλοιρανικής οργάνωσης να αποσυρθούν από τα βόρεια σύνορα με το Ισραήλ.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει τις συνομιλίες κρίσιμες, ενώ σήμερα θα συναντηθεί και με τον Αμερικανό ομόλογό του, Λόιντ Όστιν.

