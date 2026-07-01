Ένας από τους μεγαλύτερους και πιο ολοκληρωμένους σκελετούς Τυραννόσαυρου Ρεξ (T-Rex) παρουσιάστηκε σήμερα από τον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη ενόψει της δημοπρασίας του, στις 14 Ιουλίου.

O «Γκας», όπως αποκαλούν αυτόν τον T-Rex, εκτιμάται πως θα πωληθεί έναντι 20-30 εκατομμυρίων δολαρίων – ποσό ρεκόρ για σκελετό δεινοσαύρου. Ανακαλύφθηκε στη Νότια Ντακότα κατά τη διάρκεια ανασκαφών που έγιναν από το 2021 έως το 2023.

Ο T-Rex έζησε κατά την Ύστερη Κρητιδική Περίοδο, πριν από 66-72 εκατομμύρια χρόνια.

Με μήκος 11,6 μ., ο Γκας είναι ένας από τους μεγαλύτερους σκελετούς T-Rex που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ. Αποτελούμενος από 183 οστά, είναι ολοκληρωμένος σε ποσοστό 63%, καθιστώντας τον ένα από τα καλύτερα διατηρημένα δείγματα του είδους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.