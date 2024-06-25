Τζούλιαν Ασάνζ: Συμφωνία περί ομολογίας ενοχής σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκισή του ιδρυτή του WikiLeaks

«Ο Τζούλιαν Ασάνζ είναι ελεύθερος» και αναχώρησε τη Δευτέρα από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη φυλακή υψίστης ασφαλείας κοντά στο Λονδίνο, όπου ήταν έγκλειστος επί πέντε χρόνια, ανέφερε το WikiLeaks μετά την αποκάλυψη για συμφωνία περί ομολογίας ενοχής του 52χρονου.

Σύμφωνα με το WikiLeaks, ο 52χρονος Αυστραλός αναχώρησε από τη φυλακή του Μπέλμαρς το πρωί της Δευτέρας και το απόγευμα αφέθηκε ελεύθερος στο αεροδρόμιο Στάνστεντ, όπου επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος και εγκατέλειψε το Ηνωμένο Βασίλειο.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως ο ιδρυτής του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ κατέληξε σε συμφωνία με την αμερικανική δικαιοσύνη, η οποία προβλέπει ομολογία ενοχής για την παράνομη απόκτηση και αποκάλυψη απόρρητων εγγράφων σχετικά με τις στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες των ΗΠΑ, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκισή του από τη Βρετανία και τον τερματισμό της πολυετούς διαμάχης του με την Ουάσινγκτον.

Το τελευταίο κεφάλαιο της «Οδύσσειας» του Τζούλιαν Ασάνζ αναμένεται αύριο Τετάρτη σε δικαστήριο της Σαϊπάν στον Ειρηνικό Ωκεανό – ένα από τα τρία νησιά της Κοινοπολιτείας των Βορείων Μαριάνων Νήσων που είναι σε πολιτική ένωση με τις ΗΠΑ. Η ποινή που θα του επιβληθεί θα συμψηφιστεί με το διάστημα της κράτησής του στη Βρετανία και ο Τζούλιαν Ασάνζ θα αφεθεί ελεύθερος να επιστρέψει στην πατρίδα του, την Αυστραλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

