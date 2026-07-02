Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι χαρακτήρισε την «Chone Killers», συμμορία που δρα στον Ισημερινό, «ξένη τρομοκρατική οργάνωση».

Η κίνηση συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την επιβολή σειράς κυρώσεων στη συμμορία, που το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί για επιθέσεις εναντίον «πολιτών, αξιωματούχων και μελών των υπηρεσιών επιβολής της τάξης».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο συμπλήρωσε, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του, πως η συμμορία προστίθεται επίσης σε διακριτή μαύρη λίστα, των «παγκόσμιων» τρομοκρατικών οργανώσεων.

Η απόφαση εγγράφεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έναντι του εγκλήματος, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Λατινική Αμερική.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ο κ. Τραμπ έχει αποφασίσει να χαρακτηριστούν «τρομοκρατικές» οργανώσεις αρκετές συμμορίες που δρουν στην περιοχή.

Και οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν από τον Σεπτέμβριο του 2025 βομβαρδισμούς εναντίον πλεούμενων που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό και στην Καραϊβική — η αμφιλεγόμενη εκστρατεία αυτή έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 200 ανθρώπους. Η νομιμότητά της όμως αμφισβητείται, από την αντιπολίτευση, ειδικούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, που κάνουν λόγο για εξωδικαστικές εκτελέσεις.

«Η κυβέρνηση Τραμπ, σε συνεργασία με τον Ισημερινό και τον πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα, θα συνεχίσει να προστατεύει το ημισφαίριό μας κρατώντας τα παράνομα ναρκωτικά έξω από τους δρόμους μας και εμποδίζοντας τις ροές εσόδων που χρηματοδοτούν βίαιους ναρκωτρομοκράτες», πρόσθεσε ο κ. Ρούμπιο στην ανακοίνωση.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε εξάλλου μέσω X ότι συμμορίες που δρουν στον Ισημερινό βοηθούν μεξικανικά καρτέλ να διακινούν και να εξάγουν ναρκωτικά, η πώληση των οποίων, κατ’ αυτόν, «χρηματοδοτεί τρομοκρατικές και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες».

I’ve designated the Ecuadorian gang Chone Killers as a Foreign Terrorist Organization and Specially Designated Global Terrorist. Ecuadorian gangs help Mexican cartels move and export illicit drugs to fund terrorism and criminal activity. The Chone Killers have attacked civilians,… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 1, 2026

Η διπλωματία του Ισημερινού αντέδρασε εξαίροντας την απόφαση της Ουάσιγκτον, που ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Η κυβέρνηση του Ισημερινού ευχαριστεί για τη σθεναρή υποστήριξη των ΗΠΑ στην απόφαση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα να συνεχίσει την ολομέτωπη μάχη εναντίον των εγκληματικών οργανώσεων», σχολίασε μέσω X το ΥΠΕΞ στο Κίτο.

#ATENCIÓN

La Cancillería y el ministro del Interior, John Reimberg, respondieron al comunicado del funcionario estadounidense, Marco Rubio, sobre la calificación de la banda delictiva ecuatoriana Chone Killers como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global… pic.twitter.com/mvixpkNFlN — Ecuador En Directo (@EcEnDirecto) July 1, 2026

Πηγή: skai.gr

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