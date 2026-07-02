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Κατάρ: «Θετική πρόοδος» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ντόχα

Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ δήλωσε ωστόσο ότι έγιναν ξεχωριστές συναντήσεις των διαμεσολαβητών Κατάρ και Πακιστάν με τις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν

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Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι σημειώθηκε «θετική πρόοδος» σε θέματα που σχετίζονται με το «Μνημόνιο κατανόησης» μετά από ξεχωριστές συναντήσεις των διαμεσολαβητών του Κατάρ και του Πακιστάν με τις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν στη Ντόχα.

«Τα μέρη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες κατά την επόμενη περίοδο, με την επόμενη συνάντηση να προγραμματίζεται το συντομότερο δυνατό μετά την κηδεία του πρώην Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν», ανέφερε ο αξιωματούχος σε ανάρτηση στο X.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κατάρ ΗΠΑ Ιράν ειρηνευτικές συνομιλίες Κρίση στη Μέση Ανατολή
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