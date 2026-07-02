Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι σημειώθηκε «θετική πρόοδος» σε θέματα που σχετίζονται με το «Μνημόνιο κατανόησης» μετά από ξεχωριστές συναντήσεις των διαμεσολαβητών του Κατάρ και του Πακιστάν με τις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν στη Ντόχα.

«Τα μέρη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες κατά την επόμενη περίοδο, με την επόμενη συνάντηση να προγραμματίζεται το συντομότερο δυνατό μετά την κηδεία του πρώην Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν», ανέφερε ο αξιωματούχος σε ανάρτηση στο X.

Qatar & Pakistan mediators concluded separate meetings with the US & Iranian negotiators in Doha today, with positive progress made on issues related to the Islamabad Memorandum of Understanding, building on the outcomes of the Lake Lucerne Summit. The parties agreed to continue… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) July 1, 2026

Πηγή: skai.gr

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