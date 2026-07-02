Αφού δέχθηκε επανειλημμένα ήττες από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ κατά την τελευταία του θητεία, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) κρατιέται από αυτό που αποκαλεί «ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ»: την απόφαση με ψήφους 6–3 που δίνει τη δυνατότητα στις αμερικανικές Πολιτείες να απαγορεύουν σε τρανς μαθήτριες να συμμετέχουν σε γυναικείες αθλητικές ομάδες.

Η απόφαση, που εκδόθηκε την τελευταία ημέρα του Μήνα Υπερηφάνειας (Pride Month), έκρινε ότι νόμοι που διαχωρίζουν τους αθλητές με βάση το «βιολογικό φύλο» στη Δυτική Βιρτζίνια και το Άινταχο δεν παραβιάζουν το Σύνταγμα, ή τον νόμο Title IX, τον ομοσπονδιακό νόμο που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου στα σχολεία. «Το να επιτρέπεται μόνο σε βιολογικά κορίτσια να αγωνίζονται σε γυναικείες ομάδες μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο σωματικών τραυματισμών και να διασφαλίσει τον δίκαιο ανταγωνισμό», έγραψε ο δικαστής Μπρετ Μ. Κάβανο για την πλειοψηφία.

Ωστόσο, η απόφαση του δικαστηρίου - που αποτελεί κατά πολλούς την κορύφωση της πολυετούς προσπάθειας των Ρεπουμπλικανών να μετατρέψουν τα δικαιώματα των τρανς ατόμων σε πολιτικό «όπλο» - δεν είναι τόσο μεγάλη «νίκη» όσο ισχυρίζεται ο Τραμπ. Και για τους Δημοκρατικούς, στην πραγματικότητα προσφέρει μια ευκαιρία να εκπαιδεύσουν τους ψηφοφόρους και να επανακτήσουν το αφήγημα.

Οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων έχουν σωστά επισημάνει ότι δεν υπάρχει πανεθνική απαγόρευση για τρανς αθλήτριες. Το Ανώτατο Δικαστήριο απλώς άφησε στις πολιτείες τη δυνατότητα να αποφασίζουν.

Σήμερα υπάρχουν 29 πολιτείες με νόμους ή πολιτικές που απαγορεύουν σε τρανς μαθήτριες να αγωνίζονται σε γυναικείες ομάδες, σύμφωνα με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Movement Advancement Project. Και υπάρχουν 21 άλλες, συμπεριλαμβανομένων των φιλελεύθερων Καλιφόρνιας και Νέας Υόρκης, που το επιτρέπουν και πιθανότατα θα συνεχίσουν να το κάνουν.

Φυσικά, η απόφαση του δικαστηρίου θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τα τρανς παιδιά και τις οικογένειές τους που ζουν σε πολιτείες όπου απαγορεύεται η συμμετοχή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Μπέκι Πέπερ-Τζάκσον.

Η 16χρονη προσφεύγουσα από τη Δυτική Βιρτζίνια είναι δρομέας αντοχής από το γυμνάσιο. Έχει ταυτιστεί ως κορίτσι από τα 8 της χρόνια και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή αναστολής της εφηβείας. Ωστόσο, διαδηλωτές την έχουν αποδοκιμάσει σε αγώνες από τα 13 της, ενώ ακόμη και γονείς άλλων παιδιών την έχουν αποκαλέσει «άντρα».

Σε άρθρο της στο USA Today, η Χέδερ Τζάκσον έγραψε ότι η κόρη της Μπέκι απλώς «θέλει αυτό που θέλουν τα περισσότερα παιδιά: να είναι ο εαυτός της και να παίζει το άθλημα που αγαπά με τους φίλους της».

Υπάρχει επίσης το ερώτημα πώς οι Πολιτείες θα αποδεικνύουν αν ένας αθλητής είναι τρανς. Οι έλεγχοι επαλήθευσης, όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι γνωστό ότι είναι εξαιρετικά παρεμβατικοί και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επηρεάσουν και «βιολογικά» κορίτσια και γυναίκες.

Τελικά, όμως, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να αφήσει τις πολιτείες να καθορίσουν την πολιτική μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται ώστε ένα ζήτημα που έχει λειτουργήσει ως ισχυρό πολιτικό όπλο για τους Ρεπουμπλικανούς να μετατραπεί σε ευρύτερη αποδοχή των τρανς δικαιωμάτων υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών.

Οι «μπλε» Πολιτείες έχουν τώρα τη δυνατότητα να δείξουν στην υπόλοιπη χώρα πόσο «μη πρόβλημα» μπορεί να είναι η συμμετοχή τρανς μαθητών στον αθλητισμό, ή τουλάχιστον να προσφέρουν καλύτερη κατανόηση των πραγματικών ζητημάτων.

Αυτό είναι το είδος δημόσιας εκπαίδευσης που έλειπε σε μια κλίμακα που προφανώς ήταν αναγκαία.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι οι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς, ή χρησιμοποιούν ουδέτερες ως προς το φύλο αντωνυμίες αποτελούν ένα ελάχιστο ποσοστό του πληθυσμού, περίπου 0,6%, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις. Έτσι, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν κάποιο τρανς άτομο προσωπικά. Αυτό αφαιρεί την προσωπική σύνδεση που, σύμφωνα με ερευνητές, μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη υποστήριξη πολιτικών υπέρ των τρανς.

Η Μπέκι, για παράδειγμα, είναι η μόνη τρανς μαθήτρια που έχει προσπαθήσει να αγωνιστεί σε γυναικεία ομάδα σε ολόκληρη τη Δυτική Βιρτζίνια. Το τι σημαίνει και τι δεν σημαίνει η αναστολή της εφηβείας για τον δίκαιο ανταγωνισμό μπορεί να παραμένει άγνωστο σε άλλους γονείς και στους ψηφοφόρους.

Αυτά τα κενά αντίληψης, γνώσης και κατανόησης έχουν επιτρέψει στον Τραμπ και σε άλλους Ρεπουμπλικανούς να προωθούν παραπληροφόρηση και να καλλιεργούν φόβο, όπως ισχυρισμούς ότι νήπια υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις φυλομετάβασης, κάτι που δεν ισχύει.

Μια δημοσκόπηση της Ipsos πέρυσι έδειξε ότι το 79% των Αμερικανών πιστεύει ότι οι τρανς γυναίκες δεν πρέπει να επιτρέπεται να αγωνίζονται σε γυναικεία αθλήματα. Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτής της μετατόπισης της κοινής γνώμης (17 μονάδες) συνέβη μέσα σε περίπου τέσσερα χρόνια, από τότε που οι Ρεπουμπλικανοί άρχισαν να χρησιμοποιούν το θέμα ως πολιτικό «όπλο».

Οι Δημοκρατικοί δυσκολεύονται να απαντήσουν. Αν και δεν θα το παραδεχτούν, πολλοί ίσως βλέπουν την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ως μια «μεγάλη νίκη» επίσης. Όταν ρωτηθούν για τις τρανς αθλήτριες, υποψήφιοι του 2028 μπορούν πλέον να λένε ότι είναι ζήτημα των Πολιτειών και άρα νομικά λυμένο. Αλλά αυτή θα ήταν η εύκολη απάντηση.

Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα συνεχίσουν να στοχοποιούν τις μπλε Πολιτείες που επιτρέπουν τη συμμετοχή τρανς μαθητών στον αθλητισμό, καθώς δεν θέλουν να χαθεί αυτό που θεωρούν επιτυχημένο πολιτικό όπλο. «Είστε οι επόμενοι», έγραψε στο X η Κρίστεν Γουάγκονερ, πρόεδρος της συντηρητικής νομικής ομάδας Alliance Defending Freedom, που υποστήριξε τους νόμους στη Δυτική Βιρτζίνια και το Άινταχο.

Οι Δημοκρατικοί δεν πρέπει να μείνουν σιωπηλοί. Ακόμη και μετά την απόφαση της Τρίτης, η τρέχουσα στρατηγική αποφυγής του θέματος των τρανς δικαιωμάτων είναι απίθανο να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. Το κόμμα θα πρέπει να δώσει έμφαση στην ενημέρωση των πολιτών.

Η αλλαγή χρειάζεται χρόνο, περισσότερο από όσο θα ήθελαν πολλοί τρανς Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους. Όμως, η μακρά ιστορία των πολιτικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ δείχνει ότι η αλλαγή είναι δυνατή. Ακόμη και ο Κάβανο έγραψε ότι τα τρανς παιδιά αξίζουν σεβασμό: «Κανένας μαθητής-αθλητής, είτε βιολογικό κορίτσι είτε τρανς, δεν αξίζει να στοχοποιείται ή να δαιμονοποιείται».

Η έμφαση σε αυτό το σημείο είναι ένας τρόπος με τον οποίο η «μεγάλη νίκη» του Τραμπ μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλη ήττα.

Πηγή: skai.gr

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