Με σκληρή εθνικιστική ρητορική και νέες αναφορές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) και κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Ο Τούρκος πολιτικός υποστήριξε ότι «ανήκουν στο παρελθόν οι εποχές που η Τουρκία δεχόταν προκλήσεις» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, προβάλλοντας παράλληλα τη στρατιωτική ισχύ και τα εγχώρια αμυντικά προγράμματα της Άγκυρας.

«Οι μέρες που χειροκροτούνταν οι προκλήσεις των κακομαθημένων παιδιών στη θάλασσα των Νήσων (Αιγαίο) και στην Ανατολική Μεσόγειο εναντίον της Δημοκρατίας της Τουρκίας έχουν περάσει. Η Τουρκία είναι πλέον ο κύριος αρχιτέκτονας του τουρκικού αιώνα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μπαχτσελί έκανε λόγο για μια «μεγάλη Τουρκία» που, όπως είπε, μετατρέπει τις αδικίες που υφίσταται «σε δύναμη» και ενισχύει την κυριαρχία της στους αιθέρες μέσω των εγχώριων οπλικών συστημάτων.

«Υπάρχει μια Τουρκία που ενισχύει την απόλυτη κυριαρχία μας στους ουρανούς με την εθνική μας υπερηφάνεια: KAAN, HÜRJET, KIZILELMA, AKINCI, AKSUNGUR και GÖKBEY», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο πρόεδρος του MHP επικαλέστηκε την ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, υποστηρίζοντας ότι η κυριαρχία της στη Μαύρη Θάλασσα και οι νίκες της στη Μεσόγειο αποτελούν ιστορική παρακαταθήκη για τη σύγχρονη Τουρκία.

Ειδικότερα, έκανε αναφορά στη Ρόδο, την Κύπρο, την Κρήτη και την Πρέβεζα, υποστηρίζοντας ότι οι οθωμανικές επιτυχίες στις περιοχές αυτές συνδέονται με τη διαχρονική ναυτική ισχύ του τουρκικού κράτους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη Μικρασιατική Εκστρατεία και στην απόβαση των ελληνικών δυνάμεων στη Σμύρνη, λέγοντας ότι εκείνη η περίοδος απέδειξε πως «το τουρκικό έθνος προοριζόταν να περιοριστεί στην Ανατολία».

«Η Γαλάζια Πατρίδα είναι αδιαίρετο μέτωπο»

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί ολοκλήρωσε τις αναφορές του με ιδιαίτερη έμφαση στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Όπως είπε, η Σινώπη, η Τραπεζούντα, η Κριμαία, η Πρέβεζα, η Κύπρος και η Σμύρνη αποτελούν σταθμούς μιας ιστορικής πορείας που, κατά τον ίδιο, συνδέει την ανεξαρτησία της Τουρκίας στην ξηρά με την κυριαρχία στη θάλασσα.

«Η ιστορική αυτή πορεία μετατρέπει τα λιμάνια μας σε εγκαταστάσεις παραγωγής, τα ναυπηγεία μας σε τεχνολογικά κέντρα, το ναυτικό μας σε δύναμη αποτροπής και τη Γαλάζια Πατρίδα μας σε ένα αδιάσπαστο μέτωπο της εθνικής μας κυριαρχίας», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

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